⁠⁠⁠







Android‘de Java Uygulama ve Oyunlarını Çalıştırmak isteyen nostalji severleri mutlu edecek rehberimizle karşınızdayız. Java oyun ve uygulamalarını telefonların hayli küçük ekranlarla geldiği yıllardan anımsıyoruz. Bu uygulama ve oyunları Android’de çalıştırabilmek oldukça sevindirici. Ancak cihazınızdaki Android işletim sistemi ne kadar güncelse bu uygulama ve oyunları çalıştırabilmek o denli zorlaşıyor. Hiçbir Android versiyonunda işlem imkansız değil fakat örneğin Android Nougat kullanıcısıysanız işiniz hiç de kolay değil. Dilerseniz Android‘de Java Uygulama ve Oyunlarını Çalıştırmak için yapmanız gerekenlere bakalım.

Android: Java Uygulama ve Oyunlarını Çalıştırmak – Java Manager

Root erişimi sağlanmış bir akıllı telefonunuz varsa Java Manager aracından faydalanabilirsiniz. Uzunca bir süredir güncellenmeyen bu uygulama Java dosyalarını birkaç dokunuşla çalıştırabiliyor, fakat yıllardır güncellenmedi.

Java Manager’ı akıllı telefonunuza yükleyin ve çalıştırmak istediğiniz JAR dosyasını SD kart ya da cihazın depolama biriminin root dizinine kopyalayın. Uygulamanın arayüzü biraz ilginç. Açtığınızda tüm seçenekler karşınıza gelecek. .java, .class ve .jar dosyalarını birkaç dokunuşla çalıştırabilmenizi sağlıyor. İlgili dosyayı seçin ve çalıştırılmasını bekleyin. Java uygulaması çalışabilir ya da çalışmayabilir, çalışmazsa yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Akıllı telefonunuzun ayarlarını sıfırlama, akıllı telefonunuzu kapatıp birkaç dakika bekledikten sonra açıp işlemi tekrar deneme, uygulamayı silip tekrar yükleyerek deneme ya da JAR dosyasını farklı bir dizinden seçme gibi olası çözüm yöntemleri mevcut.

Android: Java Uygulama ve Oyunlarını Çalıştırmak – PhoneME

PhoneME Java oyun ve uygulamalarını Android’de çalıştırmak için yararlanabileceğiniz farklı bir uygulama. Öncelikle buradan uygulamayı indirin. Çoğu durumda uygulamayı doğrudan yüklemek mümkün olmuyor, bu nedenle Google Play uygulama mağazasından OI File Manager‘ı indirin.

OI File Manager uygulamasını açın. PhoneME dosyasının bulunduğu dizine gidin, uygulamayı yükleyin.

2. PhoneME uygulamasının kurulumu gerçekleşince çalıştırmak istediğiniz Java uygulama / oyunlarının dosyalarını da SD kartınıza aktarın.

3. Android’de uygulama tepsisine erişin, CLDC uygulamasını bulun ve çalıştırın. “Open” butonuna dokunarak JAR dosyasını seçin ve ardından “Run” seçeneğini kullanın. Java uygulaması / oyunu çalıştırılacaktır.





⁠⁠⁠





