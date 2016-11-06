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Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda bildirim gelince ekranın açılması çok hoş olmaz mıydı? Bildiğiniz gibi bu özellik iPhone‘da mevcut. Android’li akıllı telefonların birçoğunda bildirimler için ekranın üst kısmında bildirim LED’i bulunmakta ancak sonuçta bildirimin içeriğini bu LED yardımıyla öğrenmek mümkün değil. Android kullanıcıları bu noktada iPhone’daki gibi bildirim gelince ekranın açılması gerektiğini düşünebilir. Xiaomi‘nin MIUI ve Huawei‘nin EMUI arayüzlerinde bu özellik varsayılan olarak kullanıcılara sunuluyor, diğer üreticilerin akıllı telefonlarına sahip olan kullanıcıların ise bu özellik için bir uygulama yüklemeleri gerekiyor. Dilerseniz bu işlem için cihazınıza kurmanız gereken uygulamayı tanıyalım.

Android: Bildirim Gelince Ekranın Açılması

Google Play uygulama mağazası üzerinden ücretsiz yükleyebileceğiniz aracın adı Screen Notifications. Uygulama ile örneğin Facebook, Instagram, Twitter ya da Gmail’den bildirim geldiğinde ekranın açılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Uygulamanın beğenimizi kazanan özelliklerinden birisi bildirimler için ekran açıldığında ekranın ne kadar süreyle açık kalacağını kullanıcının belirleme imkanını sunması. Yani bildirim geldiğinde ekranın 1 saniye ya da 15 saniye boyunca açık kalması mümkün, bunu siz uygulama ayarlarından düzenleyebiliyorsunuz.

Yine beğenimizi kazanan detaylardan birisi de uygulamalar arasında seçim yapabilme olanağı. Yani dilerseniz WhatsApp ve Facebook’tan gelen bildirimler için ekranın açılmasını sağlarken örneğin Twitter ve Instagram’dan gelen bildirimler için bu ekranın açılmasını engelleyebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi akıllı telefonlarda pili en çok kullanan bileşen ekran ve bildirimler için ekranın sürekli açılması pil süresini olumsuz etkilemekte, uygulamadaki bu özellik sayesinde sadece önemli uygulamalar için ekranın otomatik açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Son olarak dilediğiniz zaman dilimlerinde bildirimleri devre dışı bırakabileceğinizi de sözlerimize ekleyelim.





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