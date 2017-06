iOS 10: iPhone’da Gri Tonlu Ekran Nasıl Etkinleştirilir?

⁠⁠⁠







Daha önce Android cihazlara uygulamayla gelen, ardından iOS platformlarına da ek bir uygulamayla sağlanan düşük mavi ışıklı ekran yani Night Shift özelliği, gerçekten de gözlerimizi rahatlatan bir özellik. Fakat Night Shift dışında farklı renk filtrelerinden de yararlanma imkanınız var. Tabii bu filtreler özellikle renk körlüğüne sahip olan kullanıcılar için düşünülmüş. Fakat bir Gri Tonlu renk filtresi herkes için kullanılabilir. Ayrıca sıcak renkli LED ışıklarını da kapatacağı için, batarya süresini olumlu yönde etkileyecektir.

iPhone’da Gri Tonlu Ekran Nasıl Etkinleştirilir?

İlk olarak Ayarlar’a dokunun ve Erişilebilirlik bölümüne giriş yapın.

Ekranın en altında Erişilebilirlik Kestirmesi’ni bulun ve dokunun.

Bu aşamada Renk Filtreleri’ni seçmeniz gerekiyor. Yaptımız şey istediğiniz her an Renk Filtreleri’ne ulaşmanızı sağlamak oldu.

Şimdi ana ekran düğmesine 3 defa arka arkaya bastığınızda ekranınız tamamen griye dönüşecek. Tekrar renkli moda almak isterseniz aynı işlemi tekrar yapmanız yeterli.

Eğer ekrana 3 defa basmak hoşuna gitmediyse, aynı fitreyi şu yolu izleyerek de etkinleştirebilirsiniz: Ayarlar – Erişilebilirlik – Ekran Kolaylıkları – Renk Filtreleri – Gri Tonu.

Bu özellik iOS 10 destekli iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S ve iPhone 5 üstünde çalışıyor. Merak ettiğiniz her şey için http://akillitelefon.com/forum sayfamızı kullanabilirsiniz.



⁠⁠⁠