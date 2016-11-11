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Google’ın en yeni işletim sistemi Android 7.0 Nougat, şu günlerde bazı cihazlara OTA üstünden gönderilmeye başladı. Ayrıca Android 7.0 Nougat paketini alacak olan cihazları da buradaki yazımızda listelemiştik. Orada göreceğiniz gibi aslında birçok üretici üst düzey modeller dışında Android 7 desteğini sağlamayı düşünmüyor. Tabii böyle durumlarda geliştirici arkadaşlar devreye girerek, kendilerine has Android 7 paketlerini hazırlıyorlar. Bu yazımızda eski bir amiral gemi olan eski telefonlara Android 7.1 Nougat nasıl yüklenir? sorusuna cevap veriyoruz.

Eski Telefonlara Android 7.1 Nougat Nasıl Yüklenir?

Burada özelleştirilmiş ROM dosyalarından destek almamız gerekiyor. Yani Android 7 sürümünün bazı temel özelliklerini bünyesinde barındıran ve resmi olmayan ROM’lardan bahsediyoruz. Dönemin amiral gemilerinden Galaxy S3 için AICP adındaki Android 7.1 ROM dosyasını kullanacağız.

AICP Android 7.1 Özellikleri

Sistem animasyonları

Güç menüsü animasyonu

LCD ekran sıklık / yoğunluk değiştirici

Durum çubuğunda ikon kontrolü

Batarya stili (yüzde ve ikon tipi)

Parlaklık kontrolü

Bildirim sayısının görünmesi

Hızlı erişim

Superuser gösterge kontrolü

Genişletirilmiş bildirimler

Kilit ekranı kısayolları

Kilit ekranı bulanıklığı

Sol el modu

Pie Kontrol Arayüzü

Gesture Anywhere

Kulaklık bağlandığında müzik uygulamasının açılması

Ekran görüntüsü almak için üç parmakla hareket

Bu ROM’un geliştirilmesine hala devam ediliyor. Resmi forum konusu için XDA sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İlk olarak Geliştirici Seçenekleri’ne girin ve USB hata ayıklama özelliğini etkinleştirin. Samsung Galaxy S3 telefonunuz root edilmiş olmalı ve TWRP isimli Recovery Tool yüklenmiş olmalı. Zaten şu an elinizde bir Galaxy S3 varsa muhtemelen root erişimini sağlamışsınızdır. Buraya tıklayarak AICP Android 7.1 en son özelleştirilmiş ROM dosyasını indirin. Şimdi Galaxy S3’ü USB ile PC’ye bağlayın ve indirdiğiniz AICP Android 7.1 dosyasını hafıza kartına kopylayın. USB bağlantısını kesin ve cihazı kapatın. Ses Yükseltme + Home + Güç düğmelerine aynı anda basarak Recovery Mode’a giriş yapın. Kullandığınız Recovery Tool’un (TWRP ya da CWM) menüsünden wipe data / factory reset‘i bulun işlemi gerçekleştirin. Ardından wipe cache partition ve wipe dalvik cache için de aynı işlemleri tekrarlayın. Şimdi hafıza kartınızdaki .zip formatındaki ROM dosyasını seçerek yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Yükleme işlemi bittikten sonra TWRP’de ana ekrana gelin ve telefonu yeniden başlatın. Hepsi bu kadar!

Aklınıza takılan her şey için http://akillitelefon.com/forum sayfamızı kullanabilirsiniz.



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