Android 7.0 Nougat: Galaxy S7 ve S7 Edge G930FXXU1ZPK4/G935FXXU1ZPK4

Samsung’un Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge telefonları firmanın en sevilen serisi olarak biliniyor. Dolayısıyla üzerinde durulan ve her yönüyle ilgi gösterilen iki model olduğunu da söyleyebiliriz. Bir süre önce Samsung Beta programı dahilinde Android 7.0 Nougat dağıtımı başlatılmıştı. Aradan geçen kısa zaman içinde Beta programı bazı ülkelerde durduruldu. Fakat G935SKSU1ZPK4, G935KKKU1ZPK4, G935LKLU1ZPK4 , G930SKSU1ZPK4, G930KKKU1ZPK4 ve G930LKLU1ZPK4 kodlu cihazlar yönelik Android 7.0 Nougat dağıtımını aşağıdaki yöntemle kurmak mümkün.

1295 MB’lık güncelleştirmeyi bilgisayarınıza indirerek Odin yardımıyla kurabilirsiniz. Çünkü şu an her ülke için kullanıma açılmadı. Muhtemelen bu yönteme ihtiyacınız olacak. İndirdiğiniz Android 7.0 Nougat dosyaları şifre isterse bunu deneyin: SamFirm.Net @ Nougat.S7.G935F.BTU @ ManhIT

Samsung Galaxy S7 (SM-G930F/FD) Android 7.0 Nougat Firmware

Samsung Galaxy S7 SM-G930F/FD Download AFH | Mirror Google Drive

Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F/FD) Nougat Firmware

Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F Download AFH | Mirror GDrive

Odin yazılımının en son sürümünü indirin: https://www.androidfilehost.com/?fid=24651430732236686 Galaxy S7 ya da Galaxy S7 Edge telefonunuzu kapatın ve Download Mode olarak geri açın. Telefonu bilgisayarınıza bağlayın. Odin yazılımının ID:COM alanında mavi ışığın yandığından emin olun. AP bölümünden indirdiğiniz firmware dosyasının içindeki .tar uzantılı Android 7.0 dosyasını içeri alın. Auto Reboot ve F.Reset Time alanlarının işaretli olduğundan emin olun. Start butonuyla işlemi başlatın ve PASS! uyarısını alana kadar bekleyin. Hepsi bu kadar.

Eğer teknik bir problem yaşıyorsanız http://akillitelefon.com/forum sayfamızda sorabilirsiniz.