







Samsung Galaxy A3 2016 Android 6.0.1 Marshmallow Güncellemesi kurulum rehberiyle karşınızdayız. SM-A310F model numaralı Samsung Galaxy A3 2016 akıllı telefon için Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesi bir süre önce yayınlandı. Güncellemeyi yüklemek için ilk olarak Android’in Ayarlar menüsündeki Yazılım Güncelleme bölümünden elle kontrol gerçekleştirin. Burada güncelleme bildirimi belirmiyorsa elle kurulum gerçekleştirmeniz gerekecek. Bu işlemde bilgisayar ve biraz sabır göstermeniz şart. Dilerseniz şimdi Samsung Galaxy A3 2016 Android 6.0.1 Marshmallow Güncellemesi kurulumu için yapmanız gerekenlere değinelim.

Samsung Galaxy A3 2016 Android 6.0.1 Marshmallow Güncellemesi

Odin | İndir

Odin Samsung cihazlara firmware flash’lamada kullanılabilecek bir yazılım. Bağlantıdan güncel versiyonunu indirin.

USB Sürücüleri | İndir

Bağlantıdan Samsung USB sürücülerini indirin ve yükleyin. Bu sürücü Odin yazılımının telefonunuzu tanıması için gerekli.

Firmware | Link

Linkten firmware dosyasını indirin. Türkiye için TUR ibareli firmware’i indirmelisiniz.

İşleme başlamadan önce tüm verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Böylece kurulumda bir şeylerin ters gitmesi durumunda veri kaybı yaşamanın önüne geçebilirsiniz. Kurulumdan önce cihazın pil seviyesinin en azından % 60 olmasına dikkat edin. Elbette USB Hata Ayıklama özelliğini etkinleştirmeyi de unutmayın.

Öncelikle indirdiğiniz firmware dosyasını genişletin. ZIP dosyasını genişlettiğinizde bir TAR dosyası görmelisiniz.

dosyası görmelisiniz. Odin yazılımının güncel versiyonunu yukarıdaki bağlantıdan indirin. Arşiv dosyasını genişletin ve EXE dosyasını çalıştırın.

dosyasını çalıştırın. Telefonunuzu Download modunda yeniden başlatın. Bunu yapmak için akıllı telefonunuzu kapatın ve Ana Ekran + Güç Butonu + Ses Azaltma butonlarına birkaç saniye basılı tutun.

butonlarına birkaç saniye basılı tutun. Şimdi telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve Odin’de mavi işaret görünene dek bekleyin. Aynı zamanda Log sekmesinde Added! şeklinde bir uyarı da görebilirsiniz.









Eğer Odin akıllı telefonunuzu tanımıyorsa Samsung USB sürücülerini yükleyin ve işlemi tekrar deneyin.

Odin akıllı telefonunuzu tanıdığında AP butonuna tıklayın ve ilk aşamada arşivden çıkardığınız TAR dosyasını seçin.

butonuna tıklayın ve ilk aşamada arşivden çıkardığınız dosyasını seçin. Şimdi Options sekmesine gidin ve re-partition seçeneğinin seçili olmadığından emin olun.

sekmesine gidin ve seçeneğinin emin olun. İşlemi başlatmak için Start butonuna tıklayın ve bekleyin. İşlem tamamlandığında yeşil arka plan üzerinde PASS! uyarısı belirecektir.

Kurulum tamamlanınca akıllı telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.









