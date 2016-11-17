Android: WhatsApp’ta Görüntülü Arama Kaydetme

Bildiğiniz gibi Android’de WhatsApp’ta görüntü arama servisi devreye alındı. Tıpkı sesli aramada olduğu gibi görüntülü aramaları kaydetmek için de ekstra uygulamalardan faydalanmak gerekiyor. Android’de WhatsApp’ta görüntülü arama kaydetme için işini son derece iyi yapan ve yüksek çözünürlükte bile başarılı sonuçlar veren bir uygulamamız var.

Henüz Android’de WhatsApp’ta görüntülü arama kaydetme odaklı bir uygulama geliştirilmiş değil ancak biraz uyanık geçiniyorsanız çözümü son derece basit. Size tavsiye ettiğimiz Android’de WhatsApp’ta görüntülü arama kaydetme için biçilmiş kaftan.

WhatsApp’ta Görüntülü Arama Kaydetme

Uygulama aslında Android’de ekran videosu kaydetme için geliştirilmiş ancak bu durum Android’de WhatsApp’ta görüntülü arama kaydetme yapmasını engellemiyor.

Öncelikle ayarlara bakalım. Buradan kaliteye dair detayları belirleyebilirsiniz. Ekranda uygulamanın yüzen kısayol simgesini kaldırmak için bir seçeneğe yer verilmiş. Ek olarak bildirim simgesini kapama şansınız yok fakat bunun için de telefon ayarlarından uygulamanın bildirim ayarlarını kısıtlayabilirsiniz. Burada keyfe keder bazı seçenekler var. Görüntülü arama kaydetme için hiç dokunmasanız bile olur.

Uygulamada ekran kaydına başlayın. Sonrasında görüntülü arama kaydetme işlemi için ek bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. WhatsApp’ı açın ve görüntülü aramak istediğiniz kişiye bu şekilde bir çağrı gönderin. Çağrınız sona erdiğinde ise en son uygulamalardan dönüş yaparak kaydı durdurun.

Android’de WhatsApp’ta görüntülü arama kaydetme uygulaması tüm kayıtları Videolar altında biriktiriyor. Buradan kayıtları izleyebilir ve hatta boyutu izin verdiği sürece WhatsApp’tan veya başka bir ortamdan paylaşabilirsiniz. Tavsiye ettiğimiz uygulama görüntülü arama kaydetme konusunda diğer alternatiflere göre daha başarılı sonuçlar veriyor ve daha da önemlisi root gibi işlemler de gerektirmiyor. Sorunuz varsa forum sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Whatsapp’ta görüntülü konuşma nasıl yapılır konusu için de bu yazımızı inceleyebilirsiniz.





