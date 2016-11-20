Huawei Mate 8 Android 7.0 Nougat Firmware Dosyası – B521

Huawei Mate 8 Android 7.0 Nougat firmware dosyası artık indirebilir. Yeni ROM dosyası en son EMUI 5.0 sistemine dayanıyor. Eğer NXT-L09 veya NXT-L29 kodlu bir Huawei Mate 8 kullanıyorsanız Android 7.0 Nougat dosyasını indirerek kurabilirsiniz. Şu an elbette beta aşamasında fakat resmi bir beta olduğunu belirtelim. Merak edenler için yararlı bir deneyim olacaktır.

Huawei Mate 8 Android 7.0 Nougat Firmware Dosyası

Firmware Bilgileri

Cihaz – Huawei Mate 8

– Huawei Mate 8 Model – NXT-L09 ve NXT-L29

– NXT-L09 ve NXT-L29 Android Versiyon – 7.0

– 7.0 EMUI Versiyon – 5.0

– 5.0 Firmware – B521

B521 İnşa Numarası – NXT-L09C432B521-log/NXT-L29C432B521

– NXT-L09C432B521-log/NXT-L29C432B521 Durum – Official Beta

– Official Beta Tip – Eksiksiz firmware imajı

– Eksiksiz firmware imajı Boyut – 1.5 GB

Notlar

Bu firmware dosyası sadece Huawei Mate 8 NXT-L29 ve L09 için geçerlidir.

için geçerlidir. Cihazınızda stok / orjinal firmware dosyası olmalıdır. Ayrıca TWRP gibi bir Recovery modülü kurulu olmamalıdır.

Bu bir resmi beta sürümdür. Bazı hataları olabilir. Bu riski unutmayın.

Adımları doğru şekilde uygulayın. Huawei Mate 8’i brick konuma almamak için bu şart.

Kurulumdan önce cihazınızı yedekleyin. Herhangi bir bulut servisi işinizi ya da hazırladığımız yedek rehberi işinizi görecektir.

Batarya seviyeniz en az %35 seviyesinde olsun.

Yöntem

Android 7.0 Nougat dosyasını indirin ve arşinden çıkartın. SD kartınızın root dizininde dload adında bir klasör oluşturun. Update.app dosyasını bu klasöre kopyalayın.

Şimdi Huawei Mate 8’de Settings / Update yolunu izleyin ve menü butonuna basın.

Local Update’i seçin. Burada update.app dosyasını göreceksin. Şimdi yüklemeyi başlatın.

Yükleme işleminin bitmesini bekleyin. Cihaz yeniden başlayacak. Hepsi bu kadar.

2. Yöntem

İlk yöntemdeki 1. aşamayı gerçekleştirin ve cihazı kapatın.

Şimdi Ses Yükseltme + Ses Azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın. Güncelleştirme işlem otomatik olarak başlayacaktır.

Yükleme işleminin bitmesini bekleyin. Cihaz yeniden başlayacak. Hepsi bu kadar.