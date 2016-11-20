Huawei Mate 8 Android 7.0 Nougat Firmware Dosyası – B521

Huawei Mate 8 Android 7.0 Nougat firmware dosyası artık indirebilir. Yeni ROM dosyası en son EMUI 5.0 sistemine dayanıyor. Eğer NXT-L09 veya NXT-L29 kodlu bir Huawei Mate 8 kullanıyorsanız Android 7.0 Nougat dosyasını indirerek kurabilirsiniz. Şu an elbette beta aşamasında fakat resmi bir beta olduğunu belirtelim. Merak edenler için yararlı bir deneyim olacaktır.

Huawei Mate 8 Android 7.0 Nougat Firmware Dosyası

Firmware Bilgileri 

  • Cihaz – Huawei Mate 8
  • Model – NXT-L09 ve NXT-L29
  • Android Versiyon – 7.0
  • EMUI Versiyon – 5.0
  • Firmware – B521
  • İnşa Numarası – NXT-L09C432B521-log/NXT-L29C432B521
  • Durum – Official Beta
  • Tip – Eksiksiz firmware imajı
  • Boyut – 1.5 GB

Notlar

  • Bu firmware dosyası sadece Huawei Mate 8 NXT-L29 ve L09 için geçerlidir.
  • Cihazınızda stok / orjinal firmware dosyası olmalıdır. Ayrıca TWRP gibi bir Recovery modülü kurulu olmamalıdır.
  • Bu bir resmi beta sürümdür. Bazı hataları olabilir. Bu riski unutmayın.
  • Adımları doğru şekilde uygulayın. Huawei Mate 8’i brick konuma almamak için bu şart.
  • Kurulumdan önce cihazınızı yedekleyin. Herhangi bir bulut servisi işinizi ya da hazırladığımız yedek rehberi işinizi görecektir.
  • Batarya seviyeniz en az %35 seviyesinde olsun.
  1. Yöntem
  • Android 7.0 Nougat dosyasını indirin ve arşinden çıkartın. SD kartınızın root dizininde dload adında bir klasör oluşturun. Update.app dosyasını bu klasöre kopyalayın.
  • Şimdi Huawei Mate 8’de Settings / Update yolunu izleyin ve menü butonuna basın.
  • Local Update’i seçin. Burada update.app dosyasını göreceksin. Şimdi yüklemeyi başlatın.
  • Yükleme işleminin bitmesini bekleyin. Cihaz yeniden başlayacak. Hepsi bu kadar.

2. Yöntem

  • İlk yöntemdeki 1. aşamayı gerçekleştirin ve cihazı kapatın.
  • Şimdi Ses Yükseltme + Ses Azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın. Güncelleştirme işlem otomatik olarak başlayacaktır.
  • Yükleme işleminin bitmesini bekleyin. Cihaz yeniden başlayacak. Hepsi bu kadar.
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