Huawei Mate 8 Android 7.0 Nougat Firmware Dosyası – B521

Huawei Mate 8 Android 7.0 Nougat firmware dosyası artık indirebilir. Yeni ROM dosyası en son EMUI 5.0 sistemine dayanıyor. Eğer NXT-L09 veya NXT-L29 kodlu bir Huawei Mate 8 kullanıyorsanız Android 7.0 Nougat dosyasını indirerek kurabilirsiniz. Şu an elbette beta aşamasında fakat resmi bir beta olduğunu belirtelim. Merak edenler için yararlı bir deneyim olacaktır.
Huawei Mate 8 Android 7.0 Nougat Firmware Dosyası
- Download Huawei Mate 8 Nougat Firmware for NXT-L09
- Download Huawei Mate 8 Nougat Firmware for NXT-L29
Firmware Bilgileri
- Cihaz – Huawei Mate 8
- Model – NXT-L09 ve NXT-L29
- Android Versiyon – 7.0
- EMUI Versiyon – 5.0
- Firmware – B521
- İnşa Numarası – NXT-L09C432B521-log/NXT-L29C432B521
- Durum – Official Beta
- Tip – Eksiksiz firmware imajı
- Boyut – 1.5 GB
Notlar
- Bu firmware dosyası sadece Huawei Mate 8 NXT-L29 ve L09 için geçerlidir.
- Cihazınızda stok / orjinal firmware dosyası olmalıdır. Ayrıca TWRP gibi bir Recovery modülü kurulu olmamalıdır.
- Bu bir resmi beta sürümdür. Bazı hataları olabilir. Bu riski unutmayın.
- Adımları doğru şekilde uygulayın. Huawei Mate 8’i brick konuma almamak için bu şart.
- Kurulumdan önce cihazınızı yedekleyin. Herhangi bir bulut servisi işinizi ya da hazırladığımız yedek rehberi işinizi görecektir.
- Batarya seviyeniz en az %35 seviyesinde olsun.
- Yöntem
- Android 7.0 Nougat dosyasını indirin ve arşinden çıkartın. SD kartınızın root dizininde dload adında bir klasör oluşturun. Update.app dosyasını bu klasöre kopyalayın.
- Şimdi Huawei Mate 8’de Settings / Update yolunu izleyin ve menü butonuna basın.
- Local Update’i seçin. Burada update.app dosyasını göreceksin. Şimdi yüklemeyi başlatın.
- Yükleme işleminin bitmesini bekleyin. Cihaz yeniden başlayacak. Hepsi bu kadar.
2. Yöntem
- İlk yöntemdeki 1. aşamayı gerçekleştirin ve cihazı kapatın.
- Şimdi Ses Yükseltme + Ses Azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın. Güncelleştirme işlem otomatik olarak başlayacaktır.
- Yükleme işleminin bitmesini bekleyin. Cihaz yeniden başlayacak. Hepsi bu kadar.
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1 YorumYORUM YAZ
hocam anlattığınız yöntemlerle yüklenmiyor yüzde 35 de kesiliyor