Android‘de YouTube’dan Müzik ve Video İndirmek için yararlanabileceğiniz başarılı bir araçla sizlerleyiz. YouTube popüler bir video paylaşım hizmeti ve birçok kullanıcı YouTube’u müzik dinlemek için de kullanıyor. YouTube’da sürekli izlediğiniz / görüntülediğiniz videoları akıllı telefonunuza kaydetmek isteyebilirsiniz. Böylece aynı videoları sürekli izleyerek internet paketinizin hızla tükenmesinin önüne geçebilirsiniz. YouTube’dan Müzik ve Video İndirmek için yararlanabileceğiniz uygulamayı tanıyalım.

Android: YouTube’dan Müzik ve Video İndirmek

Uygulamanın adı Peggo. Google Play uygulama mağazasında yer almıyor, uygulamayı buradan cihazınıza indirip yüklemeniz gerekiyor. APK dosyasını yüklemek için daha önce etkinleştirmediyseniz Android’in Ayarlar – Güvenlik menüsündeki Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini aktifleştirmeniz şart. APK dosyasının boyutu yalnızca 5.42 MB.

YouTube videolarını müzik dosyası olarak indirmek için Peggo uygulamasını yükleyip çalıştırın. Arayüzde YouTube’da arama yapabilir ya da doğrudan ilgilendiğiniz videonun bağlantısını kullanabilirsiniz.

Arama yaptıysanız indirmek istediğiniz videoya dokunun.

Uygulamada videoyu müzik olarak kaydetme seçeneği varsayılan olarak işaretli durumda (Record Audio). Sessiz bölümleri kaldırmak için Remove Silence, normalize etmek için Normalize seçeneklerini etkinleştirebilirsiniz.

Videoları müzik dosyası olarak değil de video dosyası olarak da kaydedebiliyorsunuz. Yine ilk aşamada olduğu gibi arama yapabilir veya YouTube bağlantısını kullanabilirsiniz. Video çözünürlüğünü 720p, 480p, 360p gibi (mümkün olan kalitelerde) belirleyebilirsiniz.

Son olarak uygulama arayüzünde alt kısımda yer alan Record MP4 butonuna dokunun. Gördüğünüz gibi Peggo uygulaması ile YouTube’dan Müzik ve Video İndirmek oldukça kolay.

ÖNEMLİ NOT: YouTube’dan telif hakkı olan içerikleri indirmek ve özellikle farklı platformlarda paylaşmak / kullanmak telif hakkı yasalarını ihlal etmenize neden olabilir, bu noktada sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.