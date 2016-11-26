Lenovo Vibe K5 Root ve TWRP Recovery Yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele aldığımız rehberimizle karşınızdayız. Lenovo özellikle orta seviye akıllı telefonlarıyla Android akıllı telefon piyasasında bir yer edinmeyi başardı. Vibe K5 firmanın orta seviye cihazlarından birisi konumunda. Dilerseniz şimdi Lenovo Vibe K5 Root ve TWRP Recovery Yüklemek için ne yapmanız gerektiğine değinelim.

Lenovo Vibe K5 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Öncelikle Android’de Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası yolunu izleyin ve Geliştirici Seçenekleri‘ni etkinleştirmek için 7 defa üst üste dokunun. Geliştirici Seçenekleri menüsü etkinleştiğinde bu menüye erişip USB Hata Ayıklama‘yı aktifleştirin.

Minimal ADB and Fasboot Setup ‘ı indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

Cihazınızdaki kişisel dosyalarınızı yedekleyin. Akıllı telefonunuzun pil seviyesinin yüksek olmasına dikkat edin.

TWRP Recovery for Lenovo Vibe K5‘i buradan, SuperSU ZIP‘i bu bağlantıdan indirin.

Yukarıdaki bağlantıdan güncel TWRP imajını indirin, biz bu yazıyı kaleme alırken güncel sürüm twrp-k5-3.0.2-r4_scritch007.img idi.

İndirdiğiniz TWRP imajını recovery.img şeklinde adlandırın ve ADB & Fastboot dosyalarını kaydettiğiniz dizine aktarın.

şeklinde adlandırın ve ADB & Fastboot dosyalarını kaydettiğiniz dizine aktarın. SuperSU ZIP dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.

dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın. ADB & Fastboot dosyalarının yer aldığı klasöre gidin, boş bir alanda Shift + Sağ Tıklama kombinasyonu ile Komut İstemi aracının açılmasını sağlayın.

kombinasyonu ile aracının açılmasını sağlayın. Lenovo Vibe K5 akıllı telefonu bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, adb reboot bootloader komutuyla bootloader modunda açılmasını sağlayın.

komutuyla bootloader modunda açılmasını sağlayın. Bootloader modundayken cihazın algılanıp algılanmadığını kontrol etmek için fastboot devices komutunu kullanın. Cihaz algılanmışsa seri numarasını göreceksiniz.

komutunu kullanın. Cihaz algılanmışsa seri numarasını göreceksiniz. Şimdi TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu girin.

komutunu girin. Flash’lama işlemi tamamlandığında fastboot reboot komutunu yazın ve cihazın yeniden başlatılmasını sağlayın.

komutunu yazın ve cihazın yeniden başlatılmasını sağlayın. Akıllı telefonu recovery mode’da açmak için adb reboot recovery komutunu girin.

komutunu girin. TWRP menüsünde daha önce akıllı telefonunuza kopyaladığınız ZIP dosyasını seçmek için Install » SuperSU Zip seçeneğine ilerleyin.

seçeneğine ilerleyin. İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.