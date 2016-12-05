CyanogenMod ekibi boş durmuyor ve tüm popüler telefonlara özel Android 7.1 esaslı CM14.1 ROM paketlerini sunmaya devam ediyor. Yılın “bombası” Note 7 sonrasında gözler Note 5 ve Note 4 üzerine çevrilmişti ve Note 4 unutulmadı, Android 7.1 Nougat güncellemesi geldi. Android 4.4.4 ile sunulmuş cihaz açısından ciddi bir adım diyebiliriz. Güncellemeden önce root etmiş, özel recovery kurmuş ve pili şarj etmiş olmak gerekiyor.

Samsung Galaxy Note 4 İçin Android 7.1 Nougat

İlk olarak şu adrese girerek Samsung Galaxy Note 4 modelinize uygun CM14.1 ROM paketini indirin: http://www.cyanogenmods.org/forums/topic/galaxy-note-4-cm14-14-1-cyanogenmod-14-14-1-nougat-7-1-rom/ Arzu ederseniz Recovery paketini de indirebilirsiniz. Ardından CM14.1 Gapps paketini indirin: http://opengapps.org/ İndirilen paketleri ZIP açmadan telefona kopyalayın. Telefonu kapatın. Recovery modunda açın ve hard reset çekin. Önbellekleri de boşaltın. Ana menüye girip bu kez kurulum seçin ve indirdiğiniz CM paketini kurun, onaylayın. Yeniden başlatmadan önce GApps kurun ve yeniden başlatın.