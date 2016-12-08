Samsung Galaxy On7 Root ve TWRP Yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele aldığımız rehberimizle sizlerleyiz. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un Galaxy serisi ürün grubunda çok sayıda akıllı telefon yer almakta. Giriş seviyesinden tepe seviyesine dek onlarca modelden söz ediliyor. Tabii her segmentten cihazın bir hedef kitlesi var. Geliştiriciler özellikle üst düzey akıllı telefonlara yoğunlaşsalar da giriş seviyesi ve orta seviye cihazların da her zaman ihmal edildiklerini söyleyemeyiz. XDA geliştiricilerinden Galaxy On7 TWRP recovery kurulumu için resmi olmayan bir çözüm getirdi. Recovery sürümü G600FY model numaralı Galaxy On7 üzerinde test edilmiş durumda, yani elinizde akıllı telefonun farklı bir varyantı varsa işe yaramayacaktır. Dilerseniz Samsung Galaxy On7 Root ve TWRP Yüklemek için ne yapmanız gerektiğine değinelim.

Samsung Galaxy On7 Root ve TWRP Yüklemek

Gerekenler

Odin aracını bilgisayarınıza indirin. Odin3_v3.10.6.zip

Bilgisayarınıza Samsung’un güncel USB sürücülerini kurun.

Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası yolunu izleyip bu seçeneğe üst üste 7 kez dokunarak Geliştirici Seçenekleri‘ni etkinleştirin. Daha sonra bu menüden USB Hata Ayıklama özelliğini etkinleştirin.

Galaxy On7 akıllı telefonun pil seviyesinin en azından yüzde 50 olmasına dikkat edin.

Akıllı telefonunuzdaki tüm verilerinizin yedeğini alın.

İndirmeniz Gerekenler

Galaxy On7 TWRP Recovery Kurulumu

Odin.ZIP dosyasını bilgisayarınıza indirin ve arşiv dosyasını genişletin. Aynı zamanda TWRP (.tar) dosyasını da indirin ve Odin ile aynı dizine konumlandırın.

Aynı zamanda dosyasını da indirin ve Odin ile aynı dizine konumlandırın. Cihazı download modunda açın. Bunun için: Cihazınızı güç tuşuyla kapatın. Güç + Ana Ekran + Ses Azaltma tuşlarına bir arada basılı tutun. Ekrana görüntü geldiğinde Ses Artırma tuşuna basın.

Odin3 vx.xx.exe dosyasına çift tıklayın. Odin yazılımı çalışacaktır.

dosyasına çift tıklayın. Odin yazılımı çalışacaktır. Samsung akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

ODIN yazılımı telefonunuzu algıladığında Odin versiyonu üzerinde mavi ya da sarı renge değişim göreceksiniz. Arayüzde “Added!!” mesajı da belirecektir.

Şimdi Odin’de AP butonuna tıklayın. TWRP recovery dosyasının yer aldığı dizine gidin ve dosyayı seçin.

butonuna tıklayın. TWRP recovery dosyasının yer aldığı dizine gidin ve dosyayı seçin. Seçenekler arasından yalnızca F. Reset Time kutucuğunun işaretli olmasına özen gösterin.

kutucuğunun işaretli olmasına özen gösterin. İşlemin başlaması için Odin arayüzündeki Start butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Odin’de başarılı flash’lama işleminin ardından PASS! ya da RESET! mesajını göreceksiniz.

Galaxy On7 Root

Cihazı recovery modunda açın. Bunun için: Cihazınızı güç tuşu ile kapatın.

Güç + Ana Ekran + Ses Artırma butonlarına bir arada basın ve basılı tutun. Ekranda Galaxy logosu görene kadar bekleyin. TWRP’deyken, indirdiğiniz SuperSU ZIP dosyasını cihaza MTP modunda aktarın. Recovery menüsünde Install seçeneğini kullanın ve SuperSU ZIP dosyasını dosya yöneticisiyle seçip flash’layın. İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.



