Samsung, Note 7 bombasından sonra elinde kalan son amiral gemisi olan Galaxy S7 ve S7 edge modelleri açısından kullanıcılara güven verici açıklamalar yaptı ve güncellemeler sunmaya devam ediyor. Son olarak Galaxy S7 ve edge sahiplerine özel yeni bir Android 7 Nougat sürümü Beta olarak dağıtıma girdi.

Samsung Galaxy S7/S7 edge Nougat Beta Güncellemesi

Toplam indirme boyutu 530 MB olan ve OTA yoluyla dağıtıma sunulan Beta güncellemesinde Aralık ayına özel Android güvenlik yamaları yer alıyor. Aynı zamanda çeşitli değişiklikler de var ki bunlardan başlıcaları Samsung Pass ve Samsung Note uygulamaları yani Note serisi devam etmeyecek olsa da Samsung Note uygulamasıyla gönüller alınıyor. Aynı zamanda hızlı erişim paneline otomatik parlaklık kısayolu ekleniyor.

Tümünü Kapat butonunun konumu da değiştirilmiş. Tüm bunlara ek olarak Samsung Galaxy S7 ve edge için Android 7 Nougat beta güncellemesi aynı zamanda kararlılık iyileştirmeleri ve klasik bug düzeltmeleri de içeriyor. Ekranla ilgili geç açılma sorunu gibi bazı sorunlarsa hala düzeltilebilmiş değil. Samsung açıklamasına göre ilerdeki güncellemelerle bu sorun aşılacak.