HTC One M9 Android 7.0 Nougat kurulum rehberi ile sizlerleyiz. Tayvan merkezli HTC, One M9 modeli akÄ±llÄ± telefonu iÃ§in Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesini yayÄ±nladÄ±. GÃ¼ncelleme OTA yoluyla cihazlara ulaÅŸÄ±yor ve Ã§eÅŸitli Ã¶zellikler ile arayÃ¼z iyileÅŸtirmeleri getiriyor. Nougat firmware dosyasÄ±Â 4.14.617.6Â sÃ¼rÃ¼m numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±makta. Sense 8 arayÃ¼zÃ¼, arayÃ¼z deÄŸiÅŸiklikleri, KasÄ±m ayÄ± gÃ¼venlik yamalarÄ± ve daha fazlasÄ± var. BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar OTA gÃ¼ncellemesi bildirimini almÄ±ÅŸ vaziyette. GÃ¼ncellemeyi elle kontrol etmek iÃ§in Ayarlar – Telefon HakkÄ±nda – Sistem GÃ¼ncellemeleri yolunu izleyebilirsiniz. eÄŸer OTA bildirimi cihazÄ±nÄ±za ulaÅŸmadÄ±ysaÂ HTC One M9 Android 7.0 Nougat kurulumunu elle gerÃ§ekleÅŸtirmeniz de mÃ¼mkÃ¼n. Dilerseniz bu iÅŸlemi nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸinize deÄŸinelim.
HTC One M9 Android 7.0 Nougat Kurulum Rehberi
Gerekenler
- ADB veÂ Fastboot‘u bilgisayarÄ±nÄ±za yÃ¼klemelisiniz. Android SDK’yÄ± buradan,Â ADB veÂ Fastboot yÃ¼kleyicilerini ise bu baÄŸlantÄ±dan indirebilirsiniz. HTC cihazlar iÃ§in geliÅŸtirilenÂ HTC Fastboot tool‘u da sevebilirsiniz.
- HTC USB sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerini bilgisayarÄ±nÄ±za yÃ¼kleyin.
- Ayarlar – Telefon HakkÄ±nda – SÃ¼rÃ¼m numarasÄ± yolunu izleyin ve bu seÃ§eneÄŸe Ã¼st Ã¼ste 7 kez dokunun. GeliÅŸtirici SeÃ§enekleri menÃ¼sÃ¼ etkinleÅŸtirilecektir. Daha sonra bu menÃ¼den USB Hata AyÄ±klama Ã¶zelliÄŸini aktive edin.
- CihazÄ±nÄ±zdaki tÃ¼m verilerin yedeÄŸini alÄ±n.
- AkÄ±llÄ± telefonunuzun pil seviyesinin en azÄ±ndan % 50 Ã¼zerinde olmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterin.
Ä°ndirmeler
Hem OTA hem de tam RUU firmware dosyalarÄ± indirilebiliyor. Tabii kurulum aÅŸamalarÄ± iki dosya iÃ§in farklÄ±, biz ikisini de anlatacaÄŸÄ±z.
HTC One M9 Android 7.0 Nougat OTA Kurulumu
- HTC One M9 Nougat OTA dosyasÄ±nÄ± baÄŸlantÄ±dan indirin ve akÄ±llÄ± telefonunuza kopyalayÄ±n.
- CihazÄ±nÄ±zÄ± recovery modunda baÅŸlatÄ±n. Bunun iÃ§in:
- CihazÄ±nÄ±zÄ± kapatÄ±n.
- GÃ¼Ã§ + Ses Azaltma butonlarÄ±naÂ basÄ±n ve birkaÃ§ saniye iÃ§in basÄ±lÄ± tutun.
- Ekrana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ geldiÄŸinde ses tuÅŸlarÄ±nÄ± navigasyon iÃ§in kullanarakÂ Reboot to BootloaderÂ seÃ§eneÄŸine gidin ve seÃ§mek iÃ§inÂ GÃ¼Ã§Â butonuna basÄ±n.
- Sonraki ekrandaÂ Boot to Recovery ModeÂ seÃ§eneÄŸine gidin ve giriÅŸ iÃ§in gÃ¼Ã§ butonuna basÄ±n.
- ArtÄ±k recovery modundasÄ±nÄ±z.
- Apply updates from Phone storageÂ seÃ§eneÄŸine girin ve telefonunuza kopyaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z OTA ZIP dosyasÄ±nÄ± gÃ¶sterin.
- Kurulumun tamamlanmasÄ±nÄ± bekleyin, iÅŸlem tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda cihazÄ±nÄ±zÄ± yeniden baÅŸlatÄ±n.
HTC One M9 Android 7.0 Nougat RUU Firmware Kurulumu
- BilgisayarÄ±nÄ±za RUU.exe dosyasÄ±nÄ± indirin.
- HTC One M9 akÄ±llÄ± telefonu bilgisayarÄ±nÄ±za USB kablosuyla baÄŸlayÄ±n.
- CihazÄ±n bilgisayar tarafÄ±ndan tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun.
- HTC One M9 RUU.exe dosyasÄ±na Ã§ift tÄ±klayÄ±n.
- KarÅŸÄ±nÄ±za bir sihirbaz gelecektir.
- Kurulumu gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in ekranda beliren yÃ¶nergeleri izleyin.
- Ä°ÅŸlem tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda akÄ±llÄ± telefonunuz otomatik olarak yeniden baÅŸlatÄ±lacaktÄ±r.
5 YorumYORUM YAZ
ArkadaÅŸlar yÃ¼kleyip deneyen var mÄ± ? Bir sorun oluyor mu? Ben herÅŸeyi indirdim, kurmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. EÄŸer TÃ¼rkiye ile uyumlu deÄŸilse ve telefona zarar verecekse yÃ¼klemeyeyim ?
Download mode girin orda en Ã¼stten 3. sÄ±radaki yazÄ±ya bakÄ±n htc_himauhl htc_himawhl yada htc_himaul yazar bu yazÄ±lÄ±mÄ± alacak olan cihazlar yalnÄ±zca htc_himaul olanlardÄ±r yazÄ±lÄ±m onlara gÃ¶re ve bu cihazlarda LOCKED kÄ±smÄ± UNLOCKED olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. Siz UNLOCKED yapsanÄ±z dahi yazÄ±lÄ±mÄ± yÃ¼kleyemezsiniz s-off yapÄ±lmasÄ± gerekir htc_himaul sÃ¼rÃ¼mÃ¼ yÃ¼kleyip bu romu atmanÄ±z iÃ§in BÄ°LGÄ°NÄ°ZE….
Yok artÄ±k araÅŸtÄ±rmaktan sÄ±kÄ±ldÄ±m 1 kiÅŸi bile yapamamÄ±ÅŸ gÃ¼ncelleme tÃ¼rkiye uyumlu deÄŸil imza hatasÄ± veriyor. Gerekli bilgilere sahibim teknoloji aÃ§Ä±sÄ±ndan ama telefon bu gÃ¼ncelleme sizin sÃ¼rÃ¼mle uyumlu deÄŸil diyor Ã§Ã¶zemedim.
MALESEF UYMUYOR. OLMUYOR. ROM HATASI VERÄ°YOR. ANLATIMINIZ TAMAMEN Ä°NGÄ°LÄ°ZCEDEN TÃœRKÃ‡EYE Ã‡EVÄ°RÄ°; Ä°LK BAÅžTA Ä°NDÄ°RDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z PROÄžRAMLARIN NE Ä°ÅžE YARADIÄžINI YAZMAMIÅžSINIZ RUU GÃœNCELLEMESÄ° EN KOLAYI AMA OLMUYOR Ä°ZÄ°N VERMÄ°YOR ANDROÄ°D GÃœNCELLENÄ°YOR DÄ°YÄ°P YÃœZDE 0 DA KALIYOR.
Bence forumda sorun derim http://akillitelefon.com/forum