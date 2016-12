HTC One M9 Android 7.0 Nougat kurulum rehberi ile sizlerleyiz. Tayvan merkezli HTC, One M9 modeli akıllı telefonu için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınladı. Güncelleme OTA yoluyla cihazlara ulaşıyor ve çeşitli özellikler ile arayüz iyileştirmeleri getiriyor. Nougat firmware dosyası 4.14.617.6 sürüm numarasını taşımakta. Sense 8 arayüzü, arayüz değişiklikleri, Kasım ayı güvenlik yamaları ve daha fazlası var. Bazı kullanıcılar OTA güncellemesi bildirimini almış vaziyette. Güncellemeyi elle kontrol etmek için Ayarlar – Telefon Hakkında – Sistem Güncellemeleri yolunu izleyebilirsiniz. eğer OTA bildirimi cihazınıza ulaşmadıysa HTC One M9 Android 7.0 Nougat kurulumunu elle gerçekleştirmeniz de mümkün. Dilerseniz bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinize değinelim.

HTC One M9 Android 7.0 Nougat Kurulum Rehberi

Gerekenler

ADB ve Fastboot ‘u bilgisayarınıza yüklemelisiniz. Android SDK’yı buradan , ADB ve Fastboot yükleyicilerini ise bu bağlantıdan indirebilirsiniz. HTC cihazlar için geliştirilen HTC Fastboot tool ‘u da sevebilirsiniz.

Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm numarası yolunu izleyin ve bu seçeneğe üst üste 7 kez dokunun. Geliştirici Seçenekleri menüsü etkinleştirilecektir. Daha sonra bu menüden USB Hata Ayıklama özelliğini aktive edin.

Cihazınızdaki tüm verilerin yedeğini alın.

Akıllı telefonunuzun pil seviyesinin en azından % 50 üzerinde olmasına özen gösterin.

İndirmeler

Hem OTA hem de tam RUU firmware dosyaları indirilebiliyor. Tabii kurulum aşamaları iki dosya için farklı, biz ikisini de anlatacağız.

4.14.617.6 OTA İndir

4.14.617.6 RUU.exe

HTC One M9 Android 7.0 Nougat OTA Kurulumu

HTC One M9 Nougat OTA dosyasını bağlantıdan indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.

Cihazınızı recovery modunda başlatın. Bunun için:

Cihazınızı kapatın.

Güç + Ses Azaltma butonlarına basın ve birkaç saniye için basılı tutun.

basın ve birkaç saniye için basılı tutun. Ekrana görüntü geldiğinde ses tuşlarını navigasyon için kullanarak Reboot to Bootloader seçeneğine gidin ve seçmek için Güç butonuna basın.

seçeneğine gidin ve seçmek için butonuna basın. Sonraki ekranda Boot to Recovery Mode seçeneğine gidin ve giriş için güç butonuna basın.

seçeneğine gidin ve giriş için güç butonuna basın. Artık recovery modundasınız.

Apply updates from Phone storage seçeneğine girin ve telefonunuza kopyaladığınız OTA ZIP dosyasını gösterin.

seçeneğine girin ve telefonunuza kopyaladığınız OTA ZIP dosyasını gösterin. Kurulumun tamamlanmasını bekleyin, işlem tamamlandığında cihazınızı yeniden başlatın.

HTC One M9 Android 7.0 Nougat RUU Firmware Kurulumu

Bilgisayarınıza RUU.exe dosyasını indirin.

dosyasını indirin. HTC One M9 akıllı telefonu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Cihazın bilgisayar tarafından tanımlandığından emin olun.

HTC One M9 RUU.exe dosyasına çift tıklayın.

dosyasına çift tıklayın. Karşınıza bir sihirbaz gelecektir.

Kurulumu gerçekleştirmek için ekranda beliren yönergeleri izleyin.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.