HTC One M9 Android 7.0 Nougat kurulum rehberi ile sizlerleyiz. Tayvan merkezli HTC, One M9 modeli akÄ±llÄ± telefonu iÃ§in Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesini yayÄ±nladÄ±. GÃ¼ncelleme OTA yoluyla cihazlara ulaÅŸÄ±yor ve Ã§eÅŸitli Ã¶zellikler ile arayÃ¼z iyileÅŸtirmeleri getiriyor. Nougat firmware dosyasÄ±Â 4.14.617.6Â sÃ¼rÃ¼m numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±makta. Sense 8 arayÃ¼zÃ¼, arayÃ¼z deÄŸiÅŸiklikleri, KasÄ±m ayÄ± gÃ¼venlik yamalarÄ± ve daha fazlasÄ± var. BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar OTA gÃ¼ncellemesi bildirimini almÄ±ÅŸ vaziyette. GÃ¼ncellemeyi elle kontrol etmek iÃ§in Ayarlar – Telefon HakkÄ±nda – Sistem GÃ¼ncellemeleri yolunu izleyebilirsiniz. eÄŸer OTA bildirimi cihazÄ±nÄ±za ulaÅŸmadÄ±ysaÂ HTC One M9 Android 7.0 Nougat kurulumunu elle gerÃ§ekleÅŸtirmeniz de mÃ¼mkÃ¼n. Dilerseniz bu iÅŸlemi nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸinize deÄŸinelim.

HTC One M9 Android 7.0 Nougat Kurulum Rehberi

Gerekenler

ADB veÂ Fastboot ‘u bilgisayarÄ±nÄ±za yÃ¼klemelisiniz. Android SDK’yÄ± buradan ,Â ADB veÂ Fastboot yÃ¼kleyicilerini ise bu baÄŸlantÄ±dan indirebilirsiniz. HTC cihazlar iÃ§in geliÅŸtirilenÂ HTC Fastboot tool ‘u da sevebilirsiniz.

veÂ ‘u bilgisayarÄ±nÄ±za yÃ¼klemelisiniz. Android SDK’yÄ± ,Â ADB veÂ Fastboot yÃ¼kleyicilerini ise baÄŸlantÄ±dan indirebilirsiniz. HTC cihazlar iÃ§in geliÅŸtirilenÂ ‘u da sevebilirsiniz. HTC USB sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerini bilgisayarÄ±nÄ±za yÃ¼kleyin.

Ayarlar – Telefon HakkÄ±nda – SÃ¼rÃ¼m numarasÄ± yolunu izleyin ve bu seÃ§eneÄŸe Ã¼st Ã¼ste 7 kez dokunun. GeliÅŸtirici SeÃ§enekleri menÃ¼sÃ¼ etkinleÅŸtirilecektir. Daha sonra bu menÃ¼den USB Hata AyÄ±klama Ã¶zelliÄŸini aktive edin.

CihazÄ±nÄ±zdaki tÃ¼m verilerin yedeÄŸini alÄ±n.

AkÄ±llÄ± telefonunuzun pil seviyesinin en azÄ±ndan % 50 Ã¼zerinde olmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterin.

Ä°ndirmeler

Hem OTA hem de tam RUU firmware dosyalarÄ± indirilebiliyor. Tabii kurulum aÅŸamalarÄ± iki dosya iÃ§in farklÄ±, biz ikisini de anlatacaÄŸÄ±z.

4.14.617.6 OTA Ä°ndir

4.14.617.6 RUU.exe

HTC One M9 Android 7.0 Nougat OTA Kurulumu

HTC One M9 Nougat OTA dosyasÄ±nÄ± baÄŸlantÄ±dan indirin ve akÄ±llÄ± telefonunuza kopyalayÄ±n.

CihazÄ±nÄ±zÄ± recovery modunda baÅŸlatÄ±n. Bunun iÃ§in:

CihazÄ±nÄ±zÄ± kapatÄ±n.

GÃ¼Ã§ + Ses Azaltma butonlarÄ±naÂ basÄ±n ve birkaÃ§ saniye iÃ§in basÄ±lÄ± tutun.

basÄ±n ve birkaÃ§ saniye iÃ§in basÄ±lÄ± tutun. Ekrana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ geldiÄŸinde ses tuÅŸlarÄ±nÄ± navigasyon iÃ§in kullanarakÂ Reboot to BootloaderÂ seÃ§eneÄŸine gidin ve seÃ§mek iÃ§inÂ GÃ¼Ã§Â butonuna basÄ±n.

seÃ§eneÄŸine gidin ve seÃ§mek iÃ§inÂ butonuna basÄ±n. Sonraki ekrandaÂ Boot to Recovery ModeÂ seÃ§eneÄŸine gidin ve giriÅŸ iÃ§in gÃ¼Ã§ butonuna basÄ±n.

seÃ§eneÄŸine gidin ve giriÅŸ iÃ§in gÃ¼Ã§ butonuna basÄ±n. ArtÄ±k recovery modundasÄ±nÄ±z.

Apply updates from Phone storageÂ seÃ§eneÄŸine girin ve telefonunuza kopyaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z OTA ZIP dosyasÄ±nÄ± gÃ¶sterin.

seÃ§eneÄŸine girin ve telefonunuza kopyaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z OTA ZIP dosyasÄ±nÄ± gÃ¶sterin. Kurulumun tamamlanmasÄ±nÄ± bekleyin, iÅŸlem tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda cihazÄ±nÄ±zÄ± yeniden baÅŸlatÄ±n.

HTC One M9 Android 7.0 Nougat RUU Firmware Kurulumu

BilgisayarÄ±nÄ±za RUU.exe dosyasÄ±nÄ± indirin.

dosyasÄ±nÄ± indirin. HTC One M9 akÄ±llÄ± telefonu bilgisayarÄ±nÄ±za USB kablosuyla baÄŸlayÄ±n.

CihazÄ±n bilgisayar tarafÄ±ndan tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun.

HTC One M9 RUU.exe dosyasÄ±na Ã§ift tÄ±klayÄ±n.

dosyasÄ±na Ã§ift tÄ±klayÄ±n. KarÅŸÄ±nÄ±za bir sihirbaz gelecektir.

Kurulumu gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in ekranda beliren yÃ¶nergeleri izleyin.

Ä°ÅŸlem tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda akÄ±llÄ± telefonunuz otomatik olarak yeniden baÅŸlatÄ±lacaktÄ±r.