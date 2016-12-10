Huawei firmasının bu seneye damga vuran modellerinden biri olan Leica kameralı P9 modelinin daha ucuzlatılmış sürümü Huawei P9 Lite için ilgi epey fazla oldu. Kısa süre önce P9 modeli için Nougat güncellemesi sunulmuştu. Bu kez sırada küçük kardeş olan P9 Lite (VNS-L31) var. Sızdırılan güncelleme paketi manuel yoldan kurulabiliyor çünkü resmi dağıtım başlamış değil. Bu güncellemeden sonra Huawei P9 Lite modeli EMUI 5.0 işletim sistemine geçiş yapıyor. Çoklu pencere, doz modu, iyileştirilmiş bildirimler, Vulkan API gibi ilerlemeler var.

Huawei P9 Lite Android 7 Nougat Güncellemesi

Bu yöntem için TWRP Recovery kurulu olması gerekiyor. Öncesinde yedek almanızı ve tam şarj etmenizi öneriyoruz. İlk olarak bootloader kilidini kaldırmak için özel recovery indirip kurmanız gerekiyor. Anlatımı ve dosyalar bu adreste: http://www.meticulus.co.vu/p/twrp-for-huawei-p9-lite.html

Zaten kuruluysa bu adımı geçin. Huawei P9 Lite için Nougat ROM kurulumunda iki paket indirmek gerekiyor:

http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v68555/f1/full/update.zip

http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v68555/f1/full/VNS-L31_hw_eu/update_data_full_VNS-L31_hw_eu.zip İşin kötüsü ilk önce root kaldırmanız gerekiyor. Bunun için SuperSu uygulamasının menüsüne girip uygulayın. İndirilen iki paketi telefona kopyalayın. Ardından telefonu kapatıp TWRP Recovery menüsüne girin ve ilk olarak indirilen 1300 MB paketi kurun. Yeniden başlatmayın. Bu kez 684 MB boyutlu indirilen paketi kurun ve yeniden başlatın.