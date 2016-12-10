Çin devi Xiaomi‘nin bu seneye damga vuran bombalarından Mi 5 için Android 7 Nougat esaslı MUIU 8.6.12.8 güncellemesi çıktı. Esasında Çin için geliştirilen ve OTA üzerinden sunulan paketi diğer cihazlar manuel yoldan indirip kurabiliyor. Beklemek istemeyenler dosyaları indirip kolları sıvayabilir.

Xiaomi Mi 5 İçin Android Nougat Güncellemesi

Mi 5 için MUIU 8 v6.12.8 güncelleme paketini indirin: http://bigota.d.miui.com/6.12.8/miui_MI5_6.12.8_562b139f53_7.0.zip Nougat uyumlu Fastboot paketini indirin: http://bigota.d.miui.com/6.12.8/gemini_images_6.12.8_20161208.0000.00_7.0_cn_c7e2c548df.tgz İşleme girmeden önce telefondaki dosyaların yedeğini alın ve şarj edin İnen dosyaları cihaza atıp Updater uygulamasını başlatın Üç noktalı menüye girip güncelleme paketini seçin ve cihazın yeniden başlaması için bekleyin

Diğer seçenekse Fastboot ROM paketini indirmek Cihazı kapatıp Ses Açma ve Güç butonlarına aynı anda basarak Fastboot modunda başlatın USB kablosuyla cihazı PC’ye bağlayın Mi Flash Tool uygulamasını başlatıp inen ROM paketinin adresini girin İlk önce Refresh, ardından Flash butonlarına basın, bekleyin