Çin devi Xiaomi‘nin bu seneye damga vuran bombalarından Mi 5 için Android 7 Nougat esaslı MUIU 8.6.12.8 güncellemesi çıktı. Esasında Çin için geliştirilen ve OTA üzerinden sunulan paketi diğer cihazlar manuel yoldan indirip kurabiliyor. Beklemek istemeyenler dosyaları indirip kolları sıvayabilir.
Xiaomi Mi 5 İçin Android Nougat Güncellemesi
- Mi 5 için MUIU 8 v6.12.8 güncelleme paketini indirin: http://bigota.d.miui.com/6.12.8/miui_MI5_6.12.8_562b139f53_7.0.zip
- Nougat uyumlu Fastboot paketini indirin: http://bigota.d.miui.com/6.12.8/gemini_images_6.12.8_20161208.0000.00_7.0_cn_c7e2c548df.tgz
- İşleme girmeden önce telefondaki dosyaların yedeğini alın ve şarj edin
- İnen dosyaları cihaza atıp Updater uygulamasını başlatın
- Üç noktalı menüye girip güncelleme paketini seçin ve cihazın yeniden başlaması için bekleyin
- Diğer seçenekse Fastboot ROM paketini indirmek
- Cihazı kapatıp Ses Açma ve Güç butonlarına aynı anda basarak Fastboot modunda başlatın
- USB kablosuyla cihazı PC’ye bağlayın
- Mi Flash Tool uygulamasını başlatıp inen ROM paketinin adresini girin
- İlk önce Refresh, ardından Flash butonlarına basın, bekleyin
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bu işlemleri gerçekleştirirsek garanti dışı kalırmı