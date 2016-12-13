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Eğer hatırlarsanız Ekim ayında Motorola’dan gelen açıklamayla yeni nesil Moto G4 ve Moto G4 Plus modelleri için güncellemeden sonra gelecek yenilikler listesi Hindistan merkezli sitesine eklenmişti ve bu hamleden sonra kullanıcılarda Android 7 güncellemesinin kapıda olduğuna dair bir beklenti oluşmuştu. Aradan geçen aylara rağmen, belki son halini almadığından, belki de testleri sürdüğünden son nesil Android 7 Nougat güncellemesi duyurulmamıştı. Ancak görünüşe göre bekleyiş sona eriyor ve durum değişiyor.

Motorola Moto G4 ve G4 Plus Android 7 Nougat Güncellemesi

Aylarca süren bekleyişten sonra Motorola Moto G4 ve Motorola Moto G4 Plus modellerine yönelik Android 7 Nougat güncellemesi hazır ve dağıtımda. Motorola tarafından da resmi olarak doğrulanan güncelleme şu aşamada OTA yoluyla kablosuz olarak cihazlara gönderiliyor. İlk aşamada Hindistan’daki kullanıcılar bu tür bir uyarıyı almış durumdalar. NPJ25.93-11 kodlu güncelleme paketi aynı zamanda Android ile ilgili bulunan güvenlik açıkları seviyesini 1 Kasım tarihine taşımış oluyor. Diğer ülkelerdeki kullanıcılara ulaşması zaman alabilir çünkü daha önceden olduğu gibi setler halinde dağıtıma sunuluyor.



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