







Huawei cihazlarda Bootloader kilidini kaldırmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Linux çekirdeğini taşıyan Android işletim sistemi önemli ölçüde özelleştirilebiliyor. Cihazınızda root erişimini sağladıktan sonra işletim sistemini neredeyse tamamen değiştirebiliyorsunuz. Çeşitli Xposed framework’leri ile fonksiyon ekleyebilir, görünümü düzenleyebilirsiniz. Android’li akıllı telefonların birçoğu Bootloader kilidi ile geliyor, ileri düzey özelleştirmeler yapabilmek için Bootloader kilidini kaldırmak gerekiyor. Dilerseniz şimdi Huawei cihazlarda Bootloader kilidini kaldırmak için ne yapmanız gerektiğine yakından bakalım.

Huawei Cihazlarda Bootloader Kilidini Kaldırmak

Gerekenler

Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası yolunu izleyin ve bu seçeneğe üst üste 7 defa dokunun. Geliştirici Seçenekleri menüsü etkinleştirilecektir. Bu menüden USB Hata Ayıklama seçeneğini aktifleştirmelisiniz.









Minimal ADB and Fasboot Setup ‘ı bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.

Huawei akıllı telefonlar için geliştirilen USB sürücülerini bilgisayarınıza kurun.

Akıllı telefonunuzdaki tüm verileri yedekleyin.

Cihazın pil seviyesinin en azından % 50 üzerinde olmasına dikkat edin.

İşlemi gerçekleştirmek için öncelikle:

Bu bağlantıya erişerek bir Huawei ID’si oluşturun.

Huawei ID’sini oluşturduktan sonra bu bağlantıya gidin ve boşlukları doldurun.

Ürün ID’si, IMEI numarası ve model numarası istenecek. Ürün ID’si için arama aracında * # * # 1357946 # * # * tuşlayın. IMEI numarası için ise yine arama aracında *#06# karakterlerini girin.

tuşlayın. IMEI numarası için ise yine arama aracında karakterlerini girin. Gerekli bilgileri girdiğinizde sayfada unlock kodunu göreceksiniz.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

ADB ve Fastboot arşiv dosyalarını genişlettiğiniz dizine gidin, boş alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonuyla Komut İstemi aracını çalıştırın.

ve arşiv dosyalarını genişlettiğiniz dizine gidin, boş alanda kombinasyonuyla aracını çalıştırın. Cihazınızı Bootloader / fastboot modunda yeniden başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

komutunu girin. Fastboot modunda cihazınızın bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için fastboot devices komutunu girin, sorun yoksa akıllı telefonunuzun seri numarasını göreceksiniz.

komutunu girin, sorun yoksa akıllı telefonunuzun seri numarasını göreceksiniz. Bootloader kilidini kaldırmak için fastboot oem unlock <Unlock parolası> komutunu girin. Burada Unlock parolası kısmına elbette size sağlanan Unlock parolasını girmeniz gerekiyor.

komutunu girin. Burada Unlock parolası kısmına elbette size sağlanan Unlock parolasını girmeniz gerekiyor. İşlem tamamlandığında fastboot reboot komutunu girmeniz yeterli olacaktır.







