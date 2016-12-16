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Android ve iOS‘te YouTube video oynatma sorunu yaşayabilirsiniz, bu konuda yaşayacağınız sorunların çözümü için yapabileceklerinizi ele alıyoruz. Popüler video paylaşım sitesi YouTube hayatımızda şüphesiz önemli bir yere sahip. Milyonlarca videodan oluşan arşiviyle kısa eğlenceli videolardan müziklere, canlı performanslardan eski dizilere inanılmaz bir içerik elimizin altında. Video içerikleriyle yayın yapan birçok internet sitesi de video paylaşımı için YouTube’u tercih ediyor. Android işletim sistemli akıllı telefon ve iPhone‘larda zaman zaman YouTube video oynatma sorunu ile karşılaşmak olası. Android ve iOS‘teki Youtube video oynatma sorunu için kolayca uygulayabileceğiniz çözüm yöntemleri mevcut.

Android ve iOS: YouTube Video Oynatma Sorunu ve Çözümü

Android

Android kullanıcıları YouTube uygulamasında sorun yaşadıklarında öncelikle YouTube uygulamasının önbelleğini temizlemeyi deneyebilir. Android’de Ayarlar – Uygulamalar yolunu izleyin ve YouTube uygulamasına dokunun. Burada Önbelleği Sil ve Verileri Temizle seçeneklerine dokunun. Sonrasında uygulamayı tekrar çalıştırmayı deneyin.

Uygulamayı güncellemek de sorunların çözümü açısından faydalı olabilir. Güncellemeyi Google Play uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

iOS

iPhone’daki YouTube uygulaması sorunlarında da yine önbelleği temizlemek etkin sonuçlar almayı sağlayabilir. iOS’in Ayarlar menüsüne gidin ve YouTube sekmesine dokunun. Burada Uygulamanın Önbelleğini Temizle butonuna dokunun.

YouTube uygulaması için hücresel veri kullanımını etkinleştirmeniz de YouTube uygulamasında yaşadığınız sorunları geride bırakmanızı sağlayabilir.

Elbette YouTube uygulamasının güncel versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin, güncellemeyi App Store üzerinden kolayca yükleyebilirsiniz.

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