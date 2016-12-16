Bilgisayarı Android telefonla uzaktan kontrol etmek mümkün. Android işletim sistemli telefonunuzu bilgisayarınız için bir uzaktan kumanda olarak kullanarak hayatınızı önemli ölçüde kolaylaştırabilirsiniz. Televizyonunuza bağladığınız bilgisayarınızla en sevdiğiniz dizi / filmi izlerken filmi aniden duraklatmanız mı gerekti? Sunum yaparken yararlanabileceğiniz bir uzaktan kumandaya mı ihtiyacınız var? Bu ve benzeri durumlarda Android telefonunuza uzaktan kumanda işlevi kazandırabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bilgisayarı Android telefonla uzaktan kontrol etmek için kullanabileceğiniz uygulamayı yakından tanıyalım.

Bilgisayarı Android Telefonla Uzaktan Kontrol Etmek

Öncelikle Remote Link uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza indirin.

Android uygulamasının yanı sıra kişisel bilgisayarınıza da akıllı telefonunuzdaki uygulamanın bilgisayarınızla iletişim kurabilmesi için bir sunucu yazılım yüklemelisiniz. Buradan Remote Link PC yazılımını indirin, arşiv dosyasını genişletin ve yazılımı Windows işletim sistemli kişisel bilgisayarınıza yükleyin.

Bilgisayarınıza yeni yüklediğiniz Smart Gesture programını açın. Enable Remote Link in my PC seçeneğinin işaretli durumda olduğundan emin olun. Bu seçeneği işaretlemezseniz bağlantı kurmanız mümkün olmayacaktır.

Akıllı telefonunuzdaki Remote Link uygulamasını çalıştırın. Kişisel bilgisayar ve Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun ayna ağa bağlı olduğundan emin olun ve uygulama arayüzündeki Search Device butonuna dokunun.

Bağlanmak istediğiniz kişisel bilgisayarınızı seçin ve bağlantının kurulmasını sağlayın. Bağlantı kurulduğunda Windows PC’de bildirim görüntülenecektir.

Remote Link arayüzündeki ilk ekranda mouse pad yer almakta. Burada parmağınızı sürüklediğinizde Windows’un fare imleci de hareket edecektir. Sağ ve sol tıklama butonları mevcut.

Uygulamada medya oynatıcısı kontrolü (Windows Media Player, VLC Player gibi araçlar için) ve PowerPoint slayt kontrolü özellikleri de bulunuyor.