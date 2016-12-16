Facebook Messenger ile Snapchat arasındaki rekabet iyice kızışmış durumda. Instagram’i Snapchat’e benzer özelliklerle donatacak biçimde güncellemeler yapan Facebook, bir yandan da mesajlaşma uygulaması olan Facebook Messenger üzerinde çalışıyor. Daha önceden de Facebook Messenger’a Snapchat benzeri özellikler eklenmişti.

Facebook Messenger Kamerasıyla Özel Efektler

Son gelişmelerle birlikte Facebook Messenger‘ın iOS ve Android sürümleri artık yenilenmiş kamera deneyimini sunuyor. Örnek vermek gerekirse deklanşör butonu ekranın ortasına yerleşiyor ve sohbet sırasında görebiliyorsunuz. Böylece daima üstte kalıyor ve gizlenmiyor. Tek bir tıklamayla fotoğraf çekip, uzun basarak video çekebilirsiniz. Ayrıca 3D Maskeler adı verilen yenilikle tam ekran fotoğraflara filtreler uygulanabiliyor. Snapchat gibi kendi selfie‘nizi çekebilir ve geyik boynuzları vb ekleyebilirsiniz!

Ayrıca binlerce sticker, çerçeve, maske ve efekt kullanılabiliyor. Dünyaca ünlü artistlerle çalışan Facebook, bunların geliştirdiği özel tasarımlara da yer veriyor. Diğer yandan metin mesajlar da şekilleniyor. Özel bir boş zemin ekledikten sonra metin mesajlarınızı sticker etiketlerle süsleyebilirsiniz.





