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Telefonda Kayıtlı Wi-Fi Şifresini Öğrenmek mümkün. Günümüzde internet bağlantı olanaklarının artması ve hızla yaygınlaşmasıyla Wi-Fi ağlarına hemen her yerde erişebilir hale geldik. Özellikle kafelerde fazlaca vakit geçiriyorsanız bu tür mekanların internet bağlantılarını da kullanıyor olmalısınız. Bu mekanlara her zaman yalnız gitmeyeceksiniz, arkadaşlarınızla gittiğiniz de onlar da Wi-Fi ağına dahil olmak isteyebilir. Yahut siz daha önce akıllı telefonunuzla bağlandığınız ağa bu kez bir dizüstü bilgisayar ya da tabletle bağlanmak isteyebilirsiniz. Bu noktada Wi-Fi şifresini mekan çalışanlarından öğrenmeniz olası ama fırsatınız varken onları meşgul etmenin ne anlamı var? Şifresini unuttuğunuz ve fabrika ayarlarına döndürmek istemediğiniz router’ınızın Wi-Fi şifresini öğrenmeniz de gerekebilir. iPhone ve Android Telefonda Kayıtlı Wi-Fi Şifresini Öğrenmek için yapmanız gerekenlere değineceğiz. Öncelikle bir noktanın altını çizelim, bu işlemleri uygulayabilmek için Android’de root erişiminin sağlanmış olması şart. iPhone’da da jailbreak işleminin uygulanmış olması gerekiyor. Dilerseniz iPhone ve Android Telefonda Kayıtlı Wi-Fi Şifresini Öğrenmek için takip edeceğiniz aşamaları görelim.

Telefonda Kayıtlı Wi-Fi Şifresini Öğrenmek

Root erişimi sağlanmış akıllı telefonunuza ES File Explorer uygulamasını yükleyin. Uygulamayı Android’de bir sistem dosyasına erişmek için kullanacağız. ES File Explorer’ı cihazınıza yükledikten sonra açın ve ana dizine gidin. data klasörünü açın. data/misc/wifi dizinine gidin ve wpa_supplicant.conf dosyasını bulun. Dosyayı açmak için ona dokunun ve uygulama tercihinizi ES File Explorer’ın dahili text/HTML viewer aracından yana kullanın.

Dosyada ağ SSID’leri ve parolaların listelendiğini göreceksiniz. Burada gördüğünüz ağ adı ve parolaları bir kenara not almak isteyebilirsiniz. Samsung’un güncel akıllı telefonlarında bu yöntemle Wi-Fi şifrelerini öğrenemeyeceğinizi belirtelim.

Wi-Fi bağlantınızla ilgili sorun yaşamamak için bu dosyada herhangi bir düzenleme yapmayın. Google Play uygulama mağazasında bu dosyaya erişerek Wi-Fi şifrelerini gösteren uygulamalar var ancak yoğun şekilde reklam içeriyorlar, o nedenle biz manuel yöntemi öneriyoruz.

Jailbreak edilmiş iPhone’da Cydia aracından Networklist tweak’i için arama yapın. Bu aracı yükledikten sonra Wi-Fi ayarlarına gidin, Network Passwords adlı yeni bir buton göreceksiniz. Eski iOS versiyonlarında bu seçenek Known Networks olarak da belirebilir. Bu butona dokunduğunuzda iPhone’da kayıtlı olan Wi-Fi şifreleri listelenecektir.





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