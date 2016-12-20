LG üretimi amiral gemisi akıllı telefonlar son yıllarda sık sık bootloop yeniden başlatma sorunu yüzünden gündemi işgal ediyor. En son olarak geçen senenin amiral gemisi olan LG G4 ile ilgili çok sayıda yeniden başlatma şikayeti gelmişti ve sorunu analiz eden LG, donanımsal bir hata olduğunu kabul edip resmi açıklama yaparak bileşenler arasındaki gevşek bağlantının buna sebep olduğunu ilan etmişti. Güney Kore devi LG, bu sorunu aşmak için kolları sıvayıp sorunlu cihazları ücretsiz olarak onarmıştı. Tarih tekerrür etti ve bu kez en yeni amiral gemisi olan LG V20 ile ilgili bootloop yeniden başlatma şikayetleri yükselmeye başladı!

LG V20 Bootloop Yeniden Başlatma Sorunu Çözümü

Sayıları giderek artan kullanıcı raporlarına göre LG servis merkezi yoğun biçimde V20 ile ilgili sorun üzerinde analizler yapıyor. Eğer LG V20 almışsanız ve bootloop yani yeniden başlatma sorunları yaşıyorsanız ucuz tip, markasız, yan sanayii ve çakma USB Type-C kablo kullandığınız belli oluyor. Bu konuda açıklama yapan LG, sorunun nedenini kullanıcılar olarak belirledi ve LG V20 sahiplerini sadece orijinal LG USB Type-C kablosu kullanmaya davet etti. Diğer yandan bu alandaki uzmanlar, LG’nin açıklamasını tatmin edici bulmadılar ve sahte USB Type-C kablo kullanımının bootloop sonucu doğuramayacağını açıkladılar. Anlaşılan bazı LG V20 sahiplerini sancılı günler bekliyor.

Çin üretimi sahte klon kablolarda maliyeti düşürmek için ince ve kalitesiz bağlantılar kullanılıyor ve sinyal sorunları oluşuyor. Cihazlara zarar gelebileceği için şarj hızı düşüyor ve ısınma yaşanabiliyor. LG ya da hangi marka olursa olsun cihazlarınızdaki kablo ve şarj aletlerinin orijinal tip olmasını öneriyoruz. Sıkıntı yaşayan LG V20 sahipleri forum alanında dertlerini dile getirebilirler…

