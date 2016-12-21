Facebook son zamanlarda canlı video yayınlarını epey ön plana çıkarmış durumda. Ancak son olarak sırada canlı ses akışı yani bir nevi radyo programı servisi var. Yeni duyurulan bu özellik ilk aşamada önümüzdeki haftalarda test ediliyor olacak. Açıklamaya göre bu yenilik için işbirliğine girilen servisler BBC World Service, LBC, Harper Collins ve Adam Grant ile Britt Bennett adlı yazarlar. Ardından 2017 içinde daha fazla sayıda yayıncı ve kişi servise dahil edilecek.

Facebook Live Audio Canlı Ses Akışı

Facebook açıklamasına göre kimi yayıncılar video şov yapmak yerine bir hikayeyi sesli olarak takipçilere anlatmayı tercih edebiliyor. Aynı zamanda internet kotası düşük ya da bağlantısı yavaş olanlar için de iyi bir alternatif olabilir.

Video seçeneklerinde olduğu gibi canlı ses akışı da haberler kısmındaki güncellemeler sayesinde keşfedilebilecek. Gerçek zamanlı olarak etkileşim desteklenecek ve akışları arkadaşlarla paylaşmak mümkün olacak. Android işletim sistemli cihazlarda Facebook uygulaması kapatılsa ve hatta ekran kilidi devreye girse bile ses akışı dinlenebilir kalacak. Diğer yandan iOS tarafında sadece Facebook uygulamasını kullanırken dinlemek mümkün olacak.