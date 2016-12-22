Android cihazı ekran olarak kullanmak ve bu sayede PC / Mac sistemlerde üretkenliği bir üst seviyeye taşımak mümkün. Hepimizin bilgisayarı bir ekrana sahip, bilgisayarını özellikle internet gezintisi, anlık mesajlaşma, dizi / film izleme, oyun oynama gibi gündelik işlemler için kullananların bilgisayarlarında tek bir monitör yer alıyor. Fakat sistemlerini iş için kullanan profesyoneller birden fazla monitöre ihtiyaç duyabilir. Bu noktada Android cihazı ekran olarak kullanmak amacıyla geliştirilen çeşitli Android uygulamaları var. Akıllı telefonunuzu ya da artık çok da kullanmadığınız Android tabletinizi bu şekilde ikinci ekran olarak bilgisayarınıza dahil edebilirsiniz.

Android Cihazı Ekran Olarak Kullanmak

Öncelikle ücretli iDisplay uygulamasını Android cihazınıza indirin. iDisplay’in Windows sürücülerini de buradan bilgisayarınıza indirin. Sürücü kurulumunda karşınıza şu şekilde bir ekran gelecek, Yes‘e tıklayarak işlemi onaylayın.

Kurulum aşamalarını Next butonlarına tıklayarak geçin ve hızlı şekilde ilerleyin.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve iDisplay sürücüsünün kurulup kurulmadığını kontrol edin. Sürücünün simgesi sistem tepsisinde görünmeli. iDisplay yazılımını buradan çalıştırarak ikinci ekran olmak üzere bağlanacağınız Android cihazınızı tarayabilirsiniz.

iDisplay uygulamasını Android telefon / tabletinizde çalıştırın. Uygulamada başlangıçta herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor, bilgisayarınız için otomatik arama yapılıyor. iDisplay USB veya Wi-Fi üzerinden bağlantı kurabilmekte. Bilgisayarınız Android uygulaması tarafından tespit edildiğinde PC’nizin ekranında bir uyarı mesajı belirecektir, burada Always Allow seçeneğini kullanarak sonraki bağlantılarınızın hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Prosedür tamamlandığında Android cihazınızın da Windows’ta bir ekran gibi tanımlandığını görebilirsiniz.

Ayarlardan ekran çözünürlüğünü değiştirmek, uygulama açıldığında bilinen son cihazla otomatik oturum açılmasını sağlamak, pil widget’ını ve sesi etkinleştirmek mümkün.

Kurulan bağlantıyı kesmek için de yine Windows sistem tepsisindeki iDisplay aracına erişebilirsiniz.