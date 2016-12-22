Android: Ekranda Beliren Bildirimleri Engellemek

Android 5.0 sürümüyle birlikte eklenen yeni özelliklerden biri epey ilgi gören ekranda beliren bildirim mesajları (Heads Up) olmuştu. Mesajlaşma uygulamaları için ideal görünen bu yenilikle kullanıcılar içinde oldukları uygulamadan çıkmadan ve üstteki bildirim penceresini aşağı indirmeden pencere ekranını görebilir hale geldiler ama kısa süre içinde bazıları için çekilmez bir çileye dönüşüverdi. İşte bu ekranda beliren bildirim penceresini görmek istemeyenler nasıl bir yol izleyecekler?

Ekranda Beliren Bildirimleri Engellemek

Üstteki durum çubuğunda beliren sessiz ve rahatsız edici olmayan mesaj satırına geri dönebilmek için “Heads Up” adı verilen yeni bildirim sistemini engellemeniz gerekiyor.

Neyse ki “HeadsOff” adlı özel bir Android uygulaması var ve hangi uygulamaların bu alandaki Heads Up bildirimleri kullanabileceğini seçmenize olanak veriyor. Uygulama ücretsiz olsa da eski nesil durum çubuğunda görülen satır şeklindeki bildirimlere geri dönebilmek için uygulama içi satın alma gerçekleştirmeniz gerekiyor.