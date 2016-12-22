Android: Seçtiğiniz Uygulamalar Ekranı Açık Tutabilsin

Artan ekran boyutlarıyla birlikte akıllı telefonların bataryaları daha az dayanır oldu. Kullanıcıların aklına gelen ilk önlemse parlaklığı ve ekran açık kalma süresini aşağı çekmek. Aksine kimi zaman ekrana gelen bilgilerin sürekli açık kalmasını isteyebilirsiniz. E-kitap uygulamaları buna izin veriyor ama destek vermeyen diğer uygulamalarda nasıl bir yol izlemelisiniz?

Seçtiğiniz Uygulamalar Ekranı Açık Tutabilsin

Örneğin Feedly, Pocket, Kindle gibi uygulamalarla içerikleri okuduğunuzu ve ekranın sürekli kararmaya uğradığını düşünün. Samsung ve LG gibi firmaların belirli modellerinde ön alıcılarla kullanıcı kontrol edilip ekranın kararması ertelenebiliyor. Bu seçeneğe sahip olmayanlar içinse Caffeine uygulaması var.

Caffeine adlı ücretsiz uygulama sayesinde seçtiğiniz uygulamalar açıldığında ekranın daima açık ve kararmadan kalmasını sağlayabilirsiniz. Böylece gezinti, video izleme, e-kitap okuma gibi işlemlerde ekrana sık sık dokunmak zorunda kalmazsınız. Ayarlara girerek parlaklık seviyesini özelleştirebilir, manuel olarak ekranı kapattığınızda devre dışı kalmasını sağlayabilir, USB bağlantı olduğunda otomatik olarak çağırabilir ve bildirim çubuğuna kısayolunu ekleyebilirsiniz.