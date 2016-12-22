Android/iOS: RollerCoaster Tycoon Classic Oynayın

PC dünyasını 1999 yılında kasıp kavurmuş olan eğlence parkı temalı RollerCoaster Tycoon oyunu mobil dünyaya merhaba dedi. Hız treni severlerin bayılacağı oyunu Android ve iOS yüklü cihazlarınızla oynayarak eski günlere geri dönmeye ne dersiniz? RollerCoaster Tycoon Classic oyununun mobil sürümü DOS yıllarının pikselli görsellerini içeriyor. Maalesef oyun 15.99 / 20.99 TL ve oyun içi eklentiler için ek ödemeler yapmak da gerekiyor.

RollerCoaster Tycoon Classic Oynayın

Elbette oyundaki amacınız gelmiş geçmiş en başarılı eğlence parkını inşaa etmek. Eğlence birimleri alıyor, müşterileri memnun etmek için elinizden geleni yapıyor, göz zevkinize uygun tasarımlar uyguluyor ve eğlencenin dozunu yükseltiyorsunuz.

Oyun dokunmatik ekranlar için optimize edilmiş olsa da akıllı telefonlardan çok daha geniş ekranlı tabletler için uygun görünüyor. Aksi halde menüleri kontrol etmek zorlaşıyor. Her ne kadar akıllı telefon ve tabletlerin ekranlarında çözünürlük eski DOS günlerini kat kat aşmış olsa da oyunun sunumunda bu avantajdan yararlanılmamış. Bazı kullanıcılar oyunun yüklenme ekranında takılı kaldığından şikayet ediyorlar. Henüz yeni olduğu için yakın zamanda gelecek güncellemelerle sorunlar aşılabilir.

Google Play – 20.99 TL

Apple iTunes – 15.99 TL