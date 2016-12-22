Super Mario Run App Store rekorunu kırdı! Nintendo hemen herkesin tahmin ettiği bilgiyi resmi bir açıklama ile doğrulamış oldu: Super Mario Run başarıya gerçek anlamda ulaştı. Firmanın açıklamasına bakılırsa oyun uygulama mağazasına giriş yapmasının ardından geçen dört günde 40 milyon defadan fazla indirildi. Bu değer 2016’ya damga vuran başka bir Nintendo projesi popüler oyunu listede ikinci sıraya itti. Evet, o oyun tahmin edebileceğiniz üzere Pokemon GO.

Super Mario Run App Store Rekorunu Kırdı

Super Mario Run Apple’ın App Store uygulama mağazasında 140 ülke için Free yani Ücretsiz kategorisinin ilk sırasına yerleşmeyi başardı. Aynı zamanda en çok gelir elde eden uygulamaların listelendiği Top Grossing bölümünde 100 pazarda ilk 10’da kendisine yer buldu.

Aslında birden fazla nedenden ötürü bu durum bizler için çok da şaşırtıcı olmadı. Öncelikle bu Nintendo’nun mobil platformlara taşıdığı ilk oyunu ve bu oyun Nintendo’nun nakit akışında çok önemli bir yere sahip olan Super Mario. İkincisi, Nintendo yeni oyunu için Apple ile ciddi bir çalışma yürüttü. Oyunu ilk kez iPhone 7’nin resmi duyurusunun gerçekleştiği Apple etkinliğinde görmüştük. Apple Super Mario Run’ın kullanıcılar tarafından fark edilmesi için ciddi tanıtım yaptı. Zaten oyun şu an yalnızca iOS uyumlu, Android versiyonunun 2017’de kullanıcılarla buluşturulması beklenmekte. Oyunun App Store’dan ücretsiz indirilebilmesi de atlanmaması gereken bir detay. Tabii ilk üç seviyeden sonrasını oynayabilmek için 9.99 USD karşılığında uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirilmesi gerekiyor.