Super Mario Run‘a Friendly Run modu eklendi! Kısa süre önce Nintendo cephesinden The Wall Street Journal gazetesine yapılan açıklamada yer alan önemli bir bilgiyi sizlere aktarmıştık. Nintendo yeni Super Mario oyununa herhangi bir ücretsiz ya da ücretli ek içerik hazırlamayı planlamıyordu. Ancak duruma bakılırsa firma içerik ve özellik başlıklarını çok farklı şekilde ele alıyor, Super Mario Run‘a bugün eklenen Friendly Run modu bu durumun en net göstergesi.

Super Mario Run: Friendly Run Modu

Super Mario Run‘a Friendly Run modu dahil edildi. Bu modda zaten isimlendirmesinden de çıkarım yapabileceğiniz üzere arkadaşlarınızla mücadele edebiliyorsunuz. Bu arkadaşlar oyun içerisindeki listenizden alınıyor. Yarışlarda ticket harcamıyorsunuz; aynı zamanda altın, Toad elde etme ya da seviye atlama gibi durumlar da söz konusu değil, adı üstünde arkadaşça bir mücadele oluyor. Spor dallarında kulüplerin yaptığı dostluk maçları gibi düşünebiliriz.

Ticket harcamamanıza rağmen Friendly Run modunda bazı sınırlamalar var. Eğer ilk World / dünyayı geçemediyseniz (yani ilk 4 level / seviye) günde yalnızca bir arkadaşınızla yarış yapabiliyorsunuz. Eğer World 1’i tamamladıysanız ve hala World 2’de iseniz günde 3 Friendly Run mücadelesi yapabileceksiniz. İkinci dünyayı tamamlayan oyunculara arkadaşlarıyla günde 5 kez yarış yapabilme imkanı tanınıyor.

Son olarak Nintendo’nun yaptığı açıklamada yer alan yeni içerik eklenmeyeceği konusu duruma bakılırsa yeni seviye ya da karakter eklenmeyeceği şeklinde anlaşılmalı. Umarız oyuna önümüzdeki dönemlerde yeni özellikler eklenmeye devam edilir.