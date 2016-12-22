Super Mario Run‘da oyun verisini silmek mÃ¼mkÃ¼n, Ã¼stelik bu iÅŸlem iÃ§in oyunu akÄ±llÄ± telefondan kaldÄ±rmak ve yeniden yÃ¼klemek de gerekmiyor. Nintendo’nun popÃ¼ler 2D mobil platform oyunu Super Mario’ya sÄ±fÄ±rdan baÅŸlamak isteyen oyuncular iÃ§in ÅŸÃ¼phesiz sevindirici bir durum.

Oyun verisini silmek iÃ§in oyunu iPhone’dan kaldÄ±rmak, ardÄ±ndan App Store’dan oyunu yeniden indirmek hem internet paketinizin / kotanÄ±zÄ±n azalmasÄ±na, hem de vakit kaybÄ±na neden olacaktÄ±r. Fakat oyun iÃ§erisinde yer alan seÃ§eneÄŸi kullanarak oyunu cihazdan silmeden yalnÄ±zca oyunun bilgilerini akÄ±llÄ± telefondan silmek ve oyunu sÄ±fÄ±rlamak mÃ¼mkÃ¼n.

Super Mario Run: Oyun Verisini Silmek

Oyun verisini sildiÄŸinizde bu bilgilerin gideceÄŸini unutmayÄ±n:

TÃ¼m seviyelerden topladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z altÄ±nlar

Oyunda kaydettiÄŸiniz ilerlemeler

Uygulama iÃ§i satÄ±n alma yÃ¶ntemiyle aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§erikler

Nintendo’nun aÃ§Ä±klamasÄ±nda her ne kadar oyun verileri silindiÄŸinde uygulama iÃ§i satÄ±n alma Ã¶geleri de silinecek denilse de bunlarÄ± geri yÃ¼kleyebiliyorsunuz. Yani daha Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir iÃ§eriÄŸi tekrar satÄ±n almanÄ±z gerekmeyecek.

DoÄŸal olarak Nintendo hesabÄ±nÄ±zda kayÄ±tlÄ± ilerleme bilgileri de silinecek. Bu durumdan geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¶z konusu deÄŸil. Nintendo hesabÄ±nÄ±zdaki kiÅŸisel bilgiler ise zarar gÃ¶rmÃ¼yor.

Super Mario Run’Ä±n oyun datalarÄ±nÄ± silmek iÃ§in

Super Mario Run’Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Oyunu tek bir dokunuÅŸla baÅŸlatÄ±n.

Menu butonuna basÄ±n ve oyunun ana sayfasÄ±na gidin.

butonuna basÄ±n ve oyunun ana sayfasÄ±na gidin. Ekranda Settings butonuna ve sonraki aÅŸamadaÂ About This App ‘e dokunun.

butonuna ve sonraki aÅŸamadaÂ ‘e dokunun. Delete User Data ‘yÄ± tercih edin ve onay istendiÄŸinde OK ‘e tÄ±klayÄ±n.

‘yÄ± tercih edin ve onay istendiÄŸinde ‘e tÄ±klayÄ±n. KÄ±rmÄ±zÄ± renkli Delete butonuna dokunun, bu onaylama iÃ§in.

butonuna dokunun, bu onaylama iÃ§in. En iyi oyun deneyimi iÃ§in uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z oyun iÃ§i uygulama satÄ±n alÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± geri yÃ¼kleyin. Nintendo hesabÄ±nÄ±zla oturum aÃ§Ä±n.

AÅŸamalar bu ÅŸekilde. Ä°ÅŸlemi uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda oyun sÄ±fÄ±rlanacak ve ilk seviyeden baÅŸlayabileceksiniz.