Super Mario Run‘da pil tasarrufu yapmak için izleyebileceğiniz aşamaları ele alıyoruz. 15 Aralık’ta App Store uygulama mağazasına adım atan ve ilk dört günde 40 milyon defadan fazla indirilerek bu alanda Pokemon GO’nun elde ettiği rekoru kıran Super Mario Run şu an yalnızca iOS işletim sistemli Apple cihazlarda oynanabiliyor. Oyunun Android versiyonu henüz hazırlanmış değil. Android uyumlu versiyon 2017’de Google Play uygulama mağazasındaki yerini aldığında oyuncu kitlesinin katlanacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

Super Mario Run bir taraftan nostaljik, diğer taraftan yeni bir oyun deneyimini sunabiliyor, bu haliyle eşsiz olduğunu ifade etmemiz gerek. Oyun size saatlerce sürecek eğlence vaat ediyor. Akıllı telefonların günümüzdeki en büyük eksisi olan pil ömrü konusu Super Mario Run tutkunları için de bir sorun. iPhone’da Super Mario Run oynayanlar pil seviyesinin hızla düştüğünü ifade ediyor. Biz de pil tasarrufu yapmak isteyen Super Mario Run oyuncularına yol göstereceğini düşündüğümüz birkaç çözüm önerisi sunacağız.

Super Mario Run: Pil Tasarrufu Yapmak

Öncelikle yanınızda size yük olmayacak, rahatça taşıyabileceğiniz bir powerbank edinebilirsiniz. Satın almışken akıllı telefonunuzu birkaç defa şarj edebilecek kapasitede bir ürün tercih edin, sektörün öncü firmaları tarafından üretilmiş ve güvenilir ürünlere yönelin.

iPhone ayarlarından Low Power modunu etkinleştirin. Merak etmeyin, Super Mario Run iPhone’da Low Power yani düşük güç modunda dahi sıkıntı yaratmadan çalışıyor.

modunu etkinleştirin. Merak etmeyin, Super Mario Run iPhone’da Low Power yani düşük güç modunda dahi sıkıntı yaratmadan çalışıyor. Super Mario Run ayarlarından oyunun grafik kalite seçeneklerini düşürün. Bu oyun deneyiminizi biraz olumsuz etkileyebilir ancak kayda değer oranda pil tasarrufu sağlayacaktır.