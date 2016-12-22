Uber İle Konum İsteme ve Snapchat Entegrasyonu

Tamamen yenilenmiş yeni uygulamasını kısa süre önce kullanıcılarıyla buluşturan Uber, son olarak yeni özellikler içeren bir güncellemeyle karşımıza çıkıyor. Muhtemelen bunlar içinde en ilgi çekici olanı gidiş yeri olarak arkadaşlarınızı seçebiliyor olmanız.

Uber İle Konum İsteme

Uber’e gidereceğiniz yeri tarif etmeden buluşacağınız arkadaşı seçmeniz yeterli oluyor. Ardından Uber’den arkadaşınıza konum bilgisini paylaşım isteği geliyor. Eğer arkadaşınız bunu kabul ederse konum bilgisi, Uber siparişiniz için gidilecek yer olarak kayıtlara giriyor. Her iki arkadaş da Uber uygulamasını kurmuş ve kullanıyorsa, konum isteği talebi Push bildirim olarak ekranda beliriyor. Diğer arkadaşlarınızsa SMS mesajı olarak istek alıyor. Gönderilen bu istekler yarım saat içinde zaman aşımına uğruyor. Bu gibi durumlarda arayıp tam adresi istemek zorunda kalacaksınız. Adres bilgisini paylaşmayı kabul eden arkadaşlar, Uber yolda olduğunda tahmini kalan varış süresini görebiliyor. Bu yeniliği kullanabilmek için Uber uygulamasına kişiler listenizle eşleştirme izni vermeniz gerekiyor.

Uber İle Snapchat Entegrasyonu

Bir diğer yenilikse Snapchat entegrasyonu yani Snapchat kullanıyorsanız sürüş sırasında özel Uber filtreleri elde edeceksiniz. Uber çağırdığınızda akış alanına Snap kartı eklenecek. Ardından istediğiniz filtreyi seçerek selfie çekebilirsiniz. Uber’in Snapchat filtrelerini sadece Uber ile yolculuk ederken kullanabilirsiniz.