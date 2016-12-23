Android: Office Uygulamasına SVG Görsel Eklemek

Microsoft‘un Android işletim sistemine özel mobil Office seti (Word, Excel ve PowerPoint üçlemesi) güncellemeden geçti. Bu güncellemeden sonra Word ile yazı yazarken SVG uzantılı ölçeklenebilir vektörel grafikler kullanılabilir hale geldi. Bu tür dosyalarla ölçekleme yapılsa bile görsel netliği kaybolmuyor.

Office Uygulamasına SVG Görsel Eklemek

Yeni sürümler bundan birkaç hafta kadar önce Insider üyelerine sunulmuş olan sürümden pek farklı değil ama bununla birlikte değişiklikler listesine bakılırsa Insider üyelerine sunulan versiyonda ek olarak Android Nougat kullanıcılarına özel çoklu ekran desteği de yer alıyordu. Şu anda ilan edilmiş olan yeni sürümdeyse bu tür bir değişiklik yer almıyor.

Android işletim sistemli kullanıcılara sunulan en yeni Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarının sürümleri sırasıyla 16.0.7668.4775, 16.0.7668.5029 ve 16.0.7668.4273. Uygulamaları indirmek için aşağıdaki kutuları kullanabilirsiniz:

Daha sıkı biçimde güncellemeler almak isteyen kullanıcılar Office Insider Programına üye olmak için hazırlanmış özel Google+ programına katılabilirler. Google+ topluluğuna üye olanlar Beta test sürümlerini Google Play üzerinden alabiliyor olacaklar.

https://plus.google.com/communities/115302484554583402046