Android telefonu bilgisayar mikrofonu olarak kullanmak mÃ¼mkÃ¼n. Android iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonlarÄ±mÄ±z hemen her gÃ¶revi Ã¼stlenebiliyor. Ãœstelik cihazlarÄ±mÄ±z gerekli durumlarda kiÅŸisel bilgisayarlarÄ±mÄ±z iÃ§in iÅŸlevsel birer Ã§evre birimine de dÃ¶nÃ¼ÅŸebiliyor. KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Android’li cihazlarÄ±nÄ±zÄ± ekran olarak kullanmak iÃ§in yapmanÄ±z gerekenlere buradakiÂ yazÄ±mÄ±zda deÄŸinmiÅŸtik. Åžimdi de Android telefonu bilgisayar mikrofonu olarak kullanmak iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalarÄ± anlatacaÄŸÄ±z.

Android Telefonu Bilgisayar Mikrofonu Olarak Kullanmak

Bu iÅŸlem iÃ§in Android telefonunuza bir uygulama ve Windows iÅŸletim sistemli bilgisayarÄ±nÄ±za bir yazÄ±lÄ±m yÃ¼klemeniz gerekecek.

Ã–ncelikle bilgisayarÄ±nÄ±za Wo Mic aracÄ±nÄ± ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ buÂ baÄŸlantÄ±dan yÃ¼kleyin.

Åžimdi Android cihazÄ±nÄ±za Wo Mic uygulamasÄ±nÄ±n gÃ¼ncel versiyonunu indirin.

UygulamayÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve Start butonuna dokunun. Sonraki ekranda bilgisayarÄ±nÄ±zla telefonunuzu eÅŸleÅŸtirmek istediÄŸiniz baÄŸlantÄ± tipini seÃ§in. Bluetooth, USB ve WiFi seÃ§enekleri var.

Settings menÃ¼sÃ¼ndeÂ Audio Source seÃ§eneÄŸi var. Burada Mic‘i seÃ§in.

Åžimdi saÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mda yer alan Start butonuna dokunun.

Windows bilgisayarÄ±nÄ±za yÃ¼klediÄŸiniz yazÄ±lÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve daha Ã¶nce belirlediÄŸiniz baÄŸlantÄ± tipini seÃ§in. OK butonuna tÄ±klayÄ±n.

Åžimdi akÄ±llÄ± telefon ve bilgisayarÄ±nÄ±z eÅŸleÅŸtirilecek ve akÄ±llÄ± telefonunuzdan mikrofon olarak faydalanabileceksiniz.

Alternatif YÃ¶ntem

EÄŸer Ã§ift taraflÄ± erkek ses kablonuz varsa tercih edebileceÄŸiniz alternatif bir yÃ¶ntem mevcut.

Windows bilgisayarÄ±nÄ±zaÂ Real MicrophoneÂ aracÄ±nÄ± yÃ¼kleyin.

aracÄ±nÄ± yÃ¼kleyin. UygulamayÄ± yÃ¼kledikten sonra PC’nizde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Åžimdi akÄ±llÄ± telefon – bilgisayar baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± Ã§ift taraflÄ± erkek ses kablosuyla saÄŸlayÄ±n.

UygulamanÄ±n yardÄ±mÄ±yla akÄ±llÄ± telefonunuz ve bilgisayarÄ±nÄ±z eÅŸitlenecektir; Android telefonunuzu Windows bilgisayarÄ±nÄ±z iÃ§in mikrofon olarak kullanabileceksiniz.