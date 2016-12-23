OnePlus firması ikinci amiral gemisi olan OnePlus 2 için son güncellemeyi aylar önce sunmuştu. Bu güncelleme bazı kullanıcıların beğenisini kazanırken bazıları tarafından eleştirilmiş ve karışık tepkiler almıştı. Yeni ilan edilen güncellemeyle birlikte çok sayıda ilerleme ve yenilikler geliyor. Bu yüzden OnePlus 2 için OxygenOS 3.5.5 güncellemesinin beğeni kazanması bekleniyor.
OnePlus 2 İçin OxygenOS 3.5.5 Güncellemesi
OTA yoluyla dağıtımına başlandığı ifade edilen OxygenOS 3.5.5 güncellemesiyle gelen yenilikler şöyle:
- Belirli operatörlerde VoLTE desteği
- Uygulama kilitleme
- Ayarlar menüsünde batarya koruma modu
- Geliştirici seçenekleri arasında oyun modu
- Uyarıcılar için ek seçenekler
- Ses ayarlama çubuğunda yeni tasarım
- Çekirdek optimizasyonları
- Güncellenen OxygenOS arabirimi
- Saat uygulamasında güncellenen arabirim
- 1 Aralık 2016 tarihine kadar güncellenmiş Android güvenlik yamaları
- Arttırılan sistem kararlılığı
- Genel hata ayıklamaları
- Güncellemeden sonra Google imzalı Saat, Hesap makinesi ve Mesajlaşma uygulamalarının yerlerini alan OnePlus versiyonları
Aynı zamanda güncellemeden sonra ayarların büyük kısmı fabrika ayarlarına geri dönüyor! Bu yüzden melodi, alarm sesi gibi çeşitli ayarları sil baştan yapmanız gerekiyor. Bir önceki OxygenOS güncellemesini beğenmeyip OxygenOS 3.1.0 sürümüne geri dönenler en yeni paketi alamayacakları için ilk olarak özel bir araç kullanarak cihazı sıfırlamaları ve tüm verileri silmeleri gerekecek. Tek eksikse Android 7 Nougat esaslı olmaması gibi görünüyor.