OnePlus firması ikinci amiral gemisi olan OnePlus 2 için son güncellemeyi aylar önce sunmuştu. Bu güncelleme bazı kullanıcıların beğenisini kazanırken bazıları tarafından eleştirilmiş ve karışık tepkiler almıştı. Yeni ilan edilen güncellemeyle birlikte çok sayıda ilerleme ve yenilikler geliyor. Bu yüzden OnePlus 2 için OxygenOS 3.5.5 güncellemesinin beğeni kazanması bekleniyor.

OnePlus 2 İçin OxygenOS 3.5.5 Güncellemesi

OTA yoluyla dağıtımına başlandığı ifade edilen OxygenOS 3.5.5 güncellemesiyle gelen yenilikler şöyle:

Belirli operatörlerde VoLTE desteği

desteği Uygulama kilitleme

Ayarlar menüsünde batarya koruma modu

Geliştirici seçenekleri arasında oyun modu

Uyarıcılar için ek seçenekler

Ses ayarlama çubuğunda yeni tasarım

Çekirdek optimizasyonları

Güncellenen OxygenOS arabirimi

Saat uygulamasında güncellenen arabirim

1 Aralık 2016 tarihine kadar güncellenmiş Android güvenlik yamaları

Arttırılan sistem kararlılığı

Genel hata ayıklamaları

Güncellemeden sonra Google imzalı Saat, Hesap makinesi ve Mesajlaşma uygulamalarının yerlerini alan OnePlus versiyonları

Aynı zamanda güncellemeden sonra ayarların büyük kısmı fabrika ayarlarına geri dönüyor! Bu yüzden melodi, alarm sesi gibi çeşitli ayarları sil baştan yapmanız gerekiyor. Bir önceki OxygenOS güncellemesini beğenmeyip OxygenOS 3.1.0 sürümüne geri dönenler en yeni paketi alamayacakları için ilk olarak özel bir araç kullanarak cihazı sıfırlamaları ve tüm verileri silmeleri gerekecek. Tek eksikse Android 7 Nougat esaslı olmaması gibi görünüyor.