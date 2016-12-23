Super Mario Run HakkÄ±nda 5 Ä°lginÃ§ Bilgi ile sizlerleyiz. Bu yaz fÄ±rtÄ±nalar estiren Pokemon GO’nun ardÄ±ndan ÅŸimdi de Supe Mario Run mobil dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemini iÅŸgal eder hale geldi. Oyunu ilk 4 gÃ¼nde 40 milyondan fazla iOS kullanÄ±cÄ±sÄ± cihazlarÄ±na indirdi ve Super Mario Run App Store listelerinde ilk sÄ±raya rahatÃ§a yerleÅŸti. Super Mario Run maÄŸazadan Ã¼cretsiz indirilebilse de bu ÅŸekliyle Ã¼Ã§ seviye Ã¼cretsiz oynanabiliyor. SonrasÄ± iÃ§in 9.99 USD karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda uygulama iÃ§i satÄ±n alma yapmak gerekiyor. Sitemizde Super Mario Run deneyiminizi iyileÅŸtirecek Ã§ok sayÄ±da ipucuna yer verdik ve bu konulara deÄŸinmeye devam edeceÄŸiz. Åžimdi ise daha eÄŸlenceli bir iÃ§erikle karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. DilersenizÂ Super Mario Run HakkÄ±nda 5 Ä°lginÃ§ Bilgi nelermiÅŸ hep birlikte gÃ¶relim.

Super Mario Run HakkÄ±nda 5 Ä°lginÃ§ Bilgi

1. Nintendo veÂ Miyamoto orijinal Super Mario Bros.’u akÄ±llÄ± telefonlarda istemedi

1985’te oyuncularla buluÅŸan Super Mario Bros.’un da yaratÄ±cÄ±sÄ± olanÂ Miyamoto orijinal oyunun akÄ±llÄ± telefonlarda artÄ±k Ã§ok sÄ±kÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ ve oyuncularÄ±n bÃ¶yle bir oyun iÃ§in artÄ±k Ã¼cret Ã¶demek istemeyeceklerini belirtmiÅŸ. OyuncularÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã¶dedikleri Ã¼cretin hakkÄ±nÄ± verecek nitelikte bir projeyle Ã§Ä±kmak istemiÅŸ.

2.Â Super Mario Run fikriÂ Super Mario Bros. hÄ±zlÄ± koÅŸularÄ±ndan geldi

Super Mario Bros. oyununda seviyelerin sonunda Mario artÄ±k oyuncunun kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±yor ve durmadan ilerleyerek seviyeyi tamamlÄ±yordu. Super Mario Run’da Mario’nun durmadan, sÃ¼rekli ilerlemesi buradan esinlenilmiÅŸ.

3. Mario’nun sÃ¼rekli koÅŸtuÄŸu ilk oyun Wii iÃ§in geliÅŸtirilmiÅŸti

Super Mario Run’Ä±n Mario’nun durmadan sÃ¼rekli ilerlediÄŸi ilk oyun zannediyorsanÄ±z yanÄ±lÄ±yorsunuz. Mario serisi Wii iÃ§in uzunca sÃ¼redir yayÄ±nlanÄ±yor ve bu platformda Mario’nun sÃ¼rekli koÅŸtuÄŸu bir oyun mevcuttu.

4. Super Mario Run oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k bir proje

Ä°nsanlar genellikle mobil oyunlarÄ±n az sayÄ±da kiÅŸiden oluÅŸan kompakt ekipler tarafÄ±ndan geliÅŸtirildiÄŸini ve az sayÄ±da Ã§alÄ±ÅŸan ile harika projeler ortaya konabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ancak bu pek doÄŸru deÄŸil. Super Mario Run oldukÃ§a geniÅŸ bir ekip tarafÄ±ndan geliÅŸtirildi ve hayli bÃ¼yÃ¼k bir proje olarak nitelendiriliyor. Oyunun tek oyunculu modu, Toad Rally modu ve Farmville benzeri Kingdom Builder modu Ã¼zerinde Ã¼Ã§ farklÄ± ekip Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

5. Miyamoto 2007’de emekli olmuÅŸtu fakat…

Orijinal Super Mario Bros. oyununun yaratÄ±cÄ±sÄ± olanÂ Shigeru Miyamoto 2007 yÄ±lÄ±nda emekli olmuÅŸtu ve kendisinin yer aldÄ±ÄŸÄ± son proje 9 yÄ±l Ã¶nce Wii iÃ§in sunulanÂ Super Mario Galaxy oyunuydu. Fakat Miyamoto akÄ±llÄ± telefonlar iÃ§in geliÅŸtirilen Super Mario Run iÃ§in Nintendo’ya dÃ¶nme kararÄ± aldÄ±.