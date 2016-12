Super Mario Run OyuncularÄ± Ä°Ã§in 4 FaydalÄ± Ä°pucu

Super Mario Run Oyuncuları İçin 4 Faydalı İpucu ile karşınızdayız. 15 Aralık’ta Apple’ın App Store uygulama mağazasına giren Super Mario Run yalnızca 4 gün içerisinde 40 milyon defadan fazla indirilerek bu alanda rekor kırmayı başardı. Siz de Super Mario Run’ı severek oynuyorsanız ve oyunda ustalaşmak istiyorsanız YouTube gibi sitelerdeki oyun videolarından yararlanabilirsiniz. Buna bonus oyunlar, Toad Rally’ler ve krallığınızı inşa etmek de dahil. Tur modunda puanlarınızı artırmak ve yeni ödüller elde etmek de mümkün. Gözden çıkardığınız 9.99 USD’nin karşılığını almak ve oyunda ustalaşmak için hazırladığımız Super Mario Run Oyuncuları İçin 4 Faydalı İpucu rehberimizin sizin için faydalı olacağını umuyoruz.

Super Mario Run Oyuncuları İçin 4 Faydalı İpucu

Pembe, Mor ve Siyah Altınları Toplayın

Her seviyede rahatlıkla bulunan pembe altınların tek olayı güzel görünmeleri değil. Bir seviyede beş tanesini toplayınca Toad Rally Ticket’ların kilidini kaldırabilir ve yarışlara katılabilirsiniz. Beş pembe altını toplayınca o seviyedeki mor altınlar bambaşka konumlarda etkinleşecektir. Daha fazla Toad Rally Ticket toplamak için bunları elde edin, sonra etkinleşen siyah altınlar için harekete geçin.

Kendi Krallığınızı İnşa Edin

Kazandığınız altınları Mushroom Kingdom yani Mantar Krallığınızı inşa etmek için kullanabilirsiniz. Yeni oyunların kilidini açan yer veya binaları güzelleştirmek için küçük süslemelerden herhangi bir şeyler ekleyebilirsiniz. Bu binaların bazılarında, içinde sekiz saatte bir oynayabileceğiniz ödüller veya ikramiyeler bulunmakta. Oyun size Toad Rally Ticket veya ek altınlar kazanma şansı veriyor. Krallığınızı genişletme, Super Mario Run’a tur ve Rally modellerinin ötesinde daha fazla değer katmanın güzel bir yolu.

Skorlarınızı Karşılaştırmak İçin Arkadaşlarınızı Ekleyin

Super Mario Run’da arkadaşlarınızı mutlaka ekleyin. Arkadaş ekledikten sonra, tur modunda her seviye için yüksek puanı görebilirsiniz. Bu puanı geçme arzusu harika bir motivasyon aracı olacaktır. Puanı geçmeye çalışırken o pembe, mor ve siyah altınları toplamanız da kolaylaşacaktır.

Super Mario Run’da arkadaşlarınızı eklemek için izlemeniz gereken aşamaları burada anlatmıştık.

Ödüllendirme İçin My Nintendo Puanlarınızı Toplayın

My Nintendo puanları standart altın, Toad Rally Ticket ya da Mario’ya altın statü kazandırabilir. My Nintendo puanları mevcut altınlar ve Toad Rally Ticket’lardan farklı bir formda. Bunları çoğunlukla adım adım ilerleyerek kazanabiliyorsunuz. Her dünyayı tamamladıktan, Nintendo hesabınızı bağladıktan ya da günlük yarışmalara katıldıktan sonra.