Super Mario Run OyuncularÄ± Ä°Ã§in 4 FaydalÄ± Ä°pucu ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. 15 AralÄ±k’ta Apple’Ä±n App Store uygulama maÄŸazasÄ±na giren Super Mario Run yalnÄ±zca 4 gÃ¼n iÃ§erisinde 40 milyon defadan fazla indirilerek bu alanda rekor kÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Siz de Super Mario Run’Ä± severek oynuyorsanÄ±z ve oyunda ustalaÅŸmak istiyorsanÄ±z YouTube gibi sitelerdeki oyun videolarÄ±ndan yararlanabilirsiniz. Buna bonus oyunlar, Toad Rally’ler ve krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± inÅŸa etmek de dahil. Tur modunda puanlarÄ±nÄ±zÄ± artÄ±rmak ve yeni Ã¶dÃ¼ller elde etmek de mÃ¼mkÃ¼n. GÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 9.99 USD’nin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak ve oyunda ustalaÅŸmak iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÂ Super Mario Run OyuncularÄ± Ä°Ã§in 4 FaydalÄ± Ä°pucu rehberimizin sizin iÃ§in faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± umuyoruz.

Super Mario Run OyuncularÄ± Ä°Ã§in 4 FaydalÄ± Ä°pucu

Pembe, Mor ve Siyah AltÄ±nlarÄ± ToplayÄ±n

Her seviyede rahatlÄ±kla bulunan pembe altÄ±nlarÄ±n tek olayÄ± gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nmeleri deÄŸil. Bir seviyede beÅŸ tanesini toplayÄ±nca Toad Rally Ticket’larÄ±n kilidini kaldÄ±rabilir ve yarÄ±ÅŸlara katÄ±labilirsiniz. BeÅŸ pembe altÄ±nÄ± toplayÄ±nca o seviyedeki mor altÄ±nlar bambaÅŸka konumlarda etkinleÅŸecektir. Daha fazla Toad Rally Ticket toplamak iÃ§in bunlarÄ± elde edin, sonra etkinleÅŸen siyah altÄ±nlar iÃ§in harekete geÃ§in.

Kendi KrallÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ä°nÅŸa Edin

KazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z altÄ±nlarÄ±Â Mushroom KingdomÂ yani Mantar KrallÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± inÅŸa etmek iÃ§in kullanabilirsiniz. Yeni oyunlarÄ±n kilidini aÃ§an yer veya binalarÄ± gÃ¼zelleÅŸtirmek iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k sÃ¼slemelerden herhangi bir ÅŸeyler ekleyebilirsiniz. Bu binalarÄ±n bazÄ±larÄ±nda, iÃ§inde sekiz saatte bir oynayabileceÄŸiniz Ã¶dÃ¼ller veya ikramiyeler bulunmakta. Oyun size Toad Rally Ticket veya ek altÄ±nlarÂ kazanma ÅŸansÄ± veriyor. KrallÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± geniÅŸletme, Super Mario Run’a tur ve RallyÂ modellerinin Ã¶tesinde daha fazla deÄŸer katmanÄ±n gÃ¼zel bir yolu.

SkorlarÄ±nÄ±zÄ± KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmak Ä°Ã§in ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± Ekleyin

Super Mario Run’da arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± mutlaka ekleyin.Â ArkadaÅŸ ekledikten sonra, tur modunda her seviye iÃ§in yÃ¼ksek puanÄ± gÃ¶rebilirsiniz. Bu puanÄ± geÃ§me arzusuÂ harika bir motivasyon aracÄ± olacaktÄ±r. PuanÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken o pembe, mor ve siyahÂ altÄ±nlarÄ± toplamanÄ±z da kolaylaÅŸacaktÄ±r.

Super Mario Run’da arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± eklemek iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalarÄ± burada anlatmÄ±ÅŸtÄ±k.

Ã–dÃ¼llendirme Ä°Ã§inÂ My Nintendo PuanlarÄ±nÄ±zÄ± ToplayÄ±n

My Nintendo puanlarÄ± standart altÄ±n, Toad Rally Ticket ya da Mario’ya altÄ±n statÃ¼ kazandÄ±rabilir.Â My Nintendo puanlarÄ± mevcut altÄ±nlar ve Toad Rally Ticket’lardan farklÄ± bir formda.Â BunlarÄ± Ã§oÄŸunlukla adÄ±m adÄ±m ilerleyerek kazanabiliyorsunuz. Her dÃ¼nyayÄ± tamamladÄ±ktan, Nintendo hesabÄ±nÄ±zÄ± baÄŸladÄ±ktan ya da gÃ¼nlÃ¼kÂ yarÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±ktan sonra.