Android: Five Nights at Freddy’s: Sister Location

FNaF olarak da bilinen ve PC dünyasından sonra mobil dünyaya da gelen Five Nights at Freddy’s oyununda gece bekçiliği görevini üstlenip canlanarak sizi öldürmeye çalışan kuklalara karşı savaşıyor ve kendinizi korumak için uğraşırken bir yandan da güç tüketimine dikkat ediyorsunuz. Seriye çok sayıda bölüm eklenip FNaF 2, 3, 4 derken son olarak bu sene içinde Five Nights at Freddy’s: Sister Location (SL) bölümü eklendi. İşte bu son bölümün Android sürümü de çıktı.

Five Nights at Freddy’s: Sister Location Oynayın



Serinin önceki bölümleri gibi karakteri kontrol edip saldırgan oyuncaklardan korumaya çalışıyorsunuz. Sister Location denen kardeş konumun farkıysa oyuncunun tek bir odada kalmak yerine Circus Baby’s Pizza World şubelerine gidip belirli işlemleri gerçekleştirmek zorunda kalması. Oyunun sonuna kadar gelenler daha fazla içeriği aktifleştirebiliyor. Özel mini oyunlar, özelleştirilmiş gece modu kullanılabilir oluyor. Oyun serisinin geliştiricisi Scott Cawthon, altıncı bölümün olup olmayacağına dair bilgi vermiş değil ama ilgiye göre devamı gelebilir. Play Mağaza üzerinden 10.99 TL ödeyerek satın alabilirsiniz.