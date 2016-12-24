Android: Five Nights at Freddy’s: Sister Location

FNaF olarak da bilinen ve PC dÃ¼nyasÄ±ndan sonra mobil dÃ¼nyaya da gelen Five Nights at Freddy’s oyununda gece bekÃ§iliÄŸi gÃ¶revini Ã¼stlenip canlanarak sizi Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan kuklalara karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor ve kendinizi korumak iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±rken bir yandan da gÃ¼Ã§ tÃ¼ketimine dikkat ediyorsunuz. Seriye Ã§ok sayÄ±da bÃ¶lÃ¼m eklenip FNaF 2, 3, 4 derken son olarak bu sene iÃ§inde Five Nights at Freddy’s: Sister Location (SL) bÃ¶lÃ¼mÃ¼ eklendi. Ä°ÅŸte bu son bÃ¶lÃ¼mÃ¼n Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼ de Ã§Ä±ktÄ±.

Five Nights at Freddy’s: Sister Location OynayÄ±n



Serinin Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mleri gibi karakteri kontrol edip saldÄ±rgan oyuncaklardan korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Sister Location denen kardeÅŸ konumun farkÄ±ysa oyuncunun tek bir odada kalmak yerine Circus Baby’s Pizza World ÅŸubelerine gidip belirli iÅŸlemleri gerÃ§ekleÅŸtirmek zorunda kalmasÄ±. Oyunun sonuna kadar gelenler daha fazla iÃ§eriÄŸi aktifleÅŸtirebiliyor. Ã–zel mini oyunlar, Ã¶zelleÅŸtirilmiÅŸ gece modu kullanÄ±labilir oluyor. Oyun serisinin geliÅŸtiricisi Scott Cawthon, altÄ±ncÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼n olup olmayacaÄŸÄ±na dair bilgi vermiÅŸ deÄŸil ama ilgiye gÃ¶re devamÄ± gelebilir. Play MaÄŸaza Ã¼zerinden 10.99 TL Ã¶deyerek satÄ±n alabilirsiniz.