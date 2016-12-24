Android Nougat‘taÂ YouTube videolarÄ±nÄ± arka planda oynatmak iÃ§in yapmanÄ±z gerekenlere deÄŸineceÄŸiz. YouTube video izlemek ve mÃ¼zik dinlemek iÃ§in harika bir platform. Son trailer’lar, albÃ¼mler, komik videolar ve Ã§ok daha fazlasÄ±na eriÅŸebiliyorsunuz. Ancak Ã¶rneÄŸin arka planda YouTube’dan mÃ¼zik dinlerken baÅŸka bir uygulama kullanmak ya da ekranÄ± kapatÄ±p akÄ±llÄ± telefonu cebe koymak mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. EsasÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n ama bunun iÃ§in hiÃ§ de mantÄ±klÄ± olmayan, aylÄ±k 9.99 USD karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda YouTube Red abonesi olmak gerekiyor. YouTube Red aboneliÄŸiyle yalnÄ±zca reklamlardan kurtulma ve arka planda video oynatma Ã¶zelliÄŸi elde edilebiliyor.

Android Marshmallow ve daha eski Android versiyonlarÄ±nda Ã§eÅŸitli Xposed modÃ¼lleriyle YouTube videolarÄ±nÄ± arka planda oynatmak mÃ¼mkÃ¼n. Fakat Xposed henÃ¼z Android Nougat iÅŸletim sistemine uyarlanmÄ±ÅŸ deÄŸil, bu nedenle farklÄ± bir yÃ¶ntem izlemek gerekiyor. Bu iÅŸlem iÃ§in Android Nougat iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonunuzda root eriÅŸimine ihtiyaÃ§ var. Dilerseniz Android Nougat‘ta YouTube videolarÄ±nÄ± arka planda oynatmak iÃ§in yapmanÄ±z gerekenlere bakalÄ±m.

Android Nougat: YouTube VideolarÄ±nÄ± Arka Planda Oynatmak

Ã–ncelikle buradan Lucky Patcher uygulamasÄ±nÄ± akÄ±llÄ± telefonunuza indirin ve yÃ¼kleyin. UygulamayÄ± kurmadan Android’in gÃ¼venlik ayarlarÄ±ndan Bilinmeyen Kaynaklar seÃ§eneÄŸini iÅŸaretlemelisiniz. UygulamayÄ± yÃ¼kledikten sonra Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.Â SuperSU izni talep edecektir, onay verin.

Lucky Patcher uygulamasÄ±nÄ±n arayÃ¼zÃ¼nde cihazÄ±nÄ±zda kurulu olan uygulamalarÄ±n listesini gÃ¶receksiniz. YouTube ‘u listeden seÃ§in veÂ Open menu of patches seÃ§eneÄŸine dokunun. YouTube cihazÄ±nÄ±zda sistem uygulamasÄ± olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸsa bir uyarÄ± ekranÄ± karÅŸÄ±nÄ±za gelebilir, Yes seÃ§eneÄŸine dokunun.

‘u listeden seÃ§in veÂ seÃ§eneÄŸine dokunun. YouTube cihazÄ±nÄ±zda sistem uygulamasÄ± olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸsa bir uyarÄ± ekranÄ± karÅŸÄ±nÄ±za gelebilir, seÃ§eneÄŸine dokunun. Custom patch ve ardÄ±ndanÂ Apply seÃ§eneklerini kullanÄ±n.

Ä°ÅŸlem biraz zaman alabilir, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸarÄ±yla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz.

Ä°ÅŸlem bu kadar! Åžimdi YouTube’da bir video aÃ§Ä±n ve ana ekran butonuna dokunun. Bildirim alanÄ±nda YouTube’da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len video iÃ§in kontrol butonlarÄ±nÄ±n belirdiÄŸini ve iÃ§eriÄŸin arka planda sorunsuzca oynatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz.