Apple AirPods ParÃ§a Analizi ve Tamir Senaryosu

Apple‘Ä±n EylÃ¼l ayÄ±nda ilan ettiÄŸi ve kablosuz kulaklÄ±k deneyimini sÄ±fÄ±rdan tanÄ±mlayan AirPods kulaklÄ±klar aylar sÃ¼ren beklemeden sonra satÄ±ÅŸa sunuldu. Åžarj desteÄŸi olan taÅŸÄ±ma kabÄ±yla gelen, eÅŸleÅŸtirmesi son derece kolay ve uyum listesi geniÅŸ bu kulaklÄ±klarÄ±nÂ TÃ¼rkiye fiyatÄ± 779 TL olarak belirlendi. Her biri 4 gram olan bu kulaklÄ±klarÄ±n ÅŸarj kutusu 38 gram. BeÅŸ saat dayanan kulaklÄ±klarÄ± kutusuyla ÅŸarj edip 24 saat kullanmak mÃ¼mkÃ¼n.

Apple AirPods ParÃ§a Analizi

Her zamanki gibi iFixit sitesi duruma el koydu ve Apple AirPods’larÄ± aÃ§arak analiz yaptÄ±. Bu aÅŸamada bÃ¼yÃ¼k oranda kullanÄ±lan yapÄ±ÅŸkan dolgu malzemelerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ bir kez aÃ§Ä±lan AirPods’lar tekrar eski haline geri getirilemiyor. HoparlÃ¶r ve mikrofon yanÄ±nda devreler, alÄ±cÄ±lar, kontrolcÃ¼ler, antenler ve bataryanÄ±n bu alana sÄ±ÄŸmasÄ± iÃ§in Apple epey Ã§aba sarfetmiÅŸ.

Ã–ncelikle ÅŸarj destekli Apple AirPods kutusu iÃ§inde iki kulaklÄ±k iÃ§in yerler hazÄ±r ve buradaki pinlerle gÃ¼Ã§ verilerek ÅŸarj olmasÄ± saÄŸlanÄ±yor. Bu kutu iÃ§inde 1.52 Wh kapasiteli dahili ÅŸarjlÄ± batarya var ve gÃ¼Ã§ giriÅŸi iÃ§in Apple Lightning portu kullanÄ±yor.

KulaÄŸa yakÄ±n olan kÄ±sÄ±m keskin bir bÄ±Ã§akla ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda iÃ§ kÄ±sÄ±mdaki devreler, ara baÄŸlantÄ± kablolarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Buradaki Ã§ift kÄ±zÄ±lÃ¶tesi alÄ±cÄ±yla kulak iÃ§i durumu algÄ±lanÄ±yor.

Tabandaki metal kÄ±smÄ±n gÃ¶revi ÅŸarj sÄ±rasÄ±nda gÃ¼Ã§ aktarÄ±mÄ±. AÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda aynÄ± zamanda ses giriÅŸi saÄŸlayan mikrofon da karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. UÃ§ kÄ±sÄ±mdan gÃ¶rÃ¼nense ÅŸarjlÄ± batarya oluyor.

GerÃ§ekten de sap kÄ±smÄ± yanlamasÄ±na kesilince iÃ§te uzanan 93 mWh kapasiteli lityum batarya beliriyor. iPhone 7 bataryasÄ±na kÄ±yasla kapasitesi yÃ¼z kat dÃ¼ÅŸÃ¼k! Bunun Ã¼zerinde yer alan uzun sarÄ± parÃ§aysa Bluetooth anteni olarak gÃ¶rev yapÄ±yor.

Daha sonraki etapta hoparlÃ¶r kÄ±smÄ± parÃ§alarÄ±na ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda arada kalan yakÄ±nlÄ±k alÄ±cÄ±sÄ± ve diÄŸer antenler karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor.

Son olarak genel kontrolcÃ¼lerden bahsetmek gerekirse kÄ±rmÄ±zÄ± iÅŸaretli Apple W1, sarÄ± iÅŸaretli Maxim Stereo ses kontrolcÃ¼sÃ¼, turuncu iÅŸaretli sistem kontrolcÃ¼sÃ¼ ve arka kÄ±sÄ±mda TI TPS5743 kontrolcÃ¼ var.

Apple AirPods Tamir Senaryosu

GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi hem kulaklÄ±klar, hem de taÅŸÄ±ma kutusu tamir edilecek tÃ¼rden deÄŸil ve parÃ§aladÄ±ktan sonra tekrar geri toplanamÄ±yor. En ufak donanÄ±msal arÄ±zada atÄ±p yenisini almak gerekiyor. Buna uygun olacak biÃ§imde sert dÃ¶kme plastik ve yapÄ±ÅŸkan dolgu malzeme kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu yÃ¼zden iFixit tamir skoru 10 Ã¼zerinden 0 (sÄ±fÄ±r) oluyor! Apple aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re garanti sÃ¼rÃ¼yorsa ve batarya sorunu Ã§Ä±karsa sadece batarya Ã¼cretsiz biÃ§imde deÄŸiÅŸtirilebiliyor.