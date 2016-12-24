Hangi AkÄ±llÄ± Saatler Android Wear 2.0 GÃ¼ncellemesi Alacak?

Google‘Ä±n ilan etmiÅŸ olduÄŸu akÄ±llÄ± saatlere Ã¶zel iÅŸletim sistemi Android Wear’in Android Wear 2.0 sÃ¼rÃ¼mÃ¼ iÃ§in geri sayÄ±m devam ediyor. Bu anlamda piyasada mevcut olan Android Wear esaslÄ± akÄ±llÄ± saatlerden hangilerinin gÃ¼ncellemeye destek vereceÄŸi merak ediliyordu. GÃ¼ncellemeden sonra Ã§ok sayÄ±da yenilik gelecek ve Ã¶nemlisi telefona gerek duymayan uygulamalar kullanÄ±labilecek. Android Pay ile Ã¶deme yapÄ±labilecek ve Google’Ä±n sesli asistanÄ±yla komut girilebilecek.

Android Wear 2.0 GÃ¼ncellemesi Alacak AkÄ±llÄ± Saatler

Ã‡oÄŸu yeni nesil akÄ±llÄ± saatin Ã¼retici desteÄŸiyle Android Wear 2.0 gÃ¼ncellemesi almasÄ± bekleniyor ama Google’Ä±n vurguladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya bakÄ±lÄ±rsa bazÄ± cihazlar gÃ¼ncellenmeyecek ve destek ÅŸartÄ± yok. BazÄ± cihazlarsa gÃ¼ncellemeyi alsa bile donanÄ±msal eksiklerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Android Wear 2.0 ile gelen yeniliklerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kullanamayacak. Ã–rneÄŸin NFC alÄ±cÄ±sÄ± olmayan cihazlar Android Pay Ã¶demesi yapamayacak.

13247-d0a9cd5bb3637b89588d74dd6c55fc88

Android Wear 2.0 gÃ¼ncellemesi alacaÄŸÄ± onaylanan cihazlarÄ±n listesi:

  • Moto 360 Gen 2
  • Moto 360 Sport
  • LG Watch Urbane 2nd Edition LTE
  • LG Watch Urbane
  • LG G Watch R
  • Polar M600
  • Casio Smart Outdoor Watch
  • Nixon Mission
  • Tag Heuer Connected
  • Fossil Q Wander
  • Fossil Q Marshal
  • Fossil Q Founder
  • Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch
  • Michael Kors Access Dylan Smartwatch
  • Huawei Watch
  • Huawei Watch Ladies
  • Asus ZenWatch 2
  • Asus ZenWatch 3
[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Bir Cevap YazÄ±n

E-posta hesabÄ±nÄ±z yayÄ±mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iÅŸaretlenmiÅŸlerdir