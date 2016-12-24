Hangi AkÄ±llÄ± Saatler Android Wear 2.0 GÃ¼ncellemesi Alacak?

Google‘Ä±n ilan etmiÅŸ olduÄŸu akÄ±llÄ± saatlere Ã¶zel iÅŸletim sistemi Android Wear’in Android Wear 2.0 sÃ¼rÃ¼mÃ¼ iÃ§in geri sayÄ±m devam ediyor. Bu anlamda piyasada mevcut olan Android Wear esaslÄ± akÄ±llÄ± saatlerden hangilerinin gÃ¼ncellemeye destek vereceÄŸi merak ediliyordu. GÃ¼ncellemeden sonra Ã§ok sayÄ±da yenilik gelecek ve Ã¶nemlisi telefona gerek duymayan uygulamalar kullanÄ±labilecek. Android Pay ile Ã¶deme yapÄ±labilecek ve Google’Ä±n sesli asistanÄ±yla komut girilebilecek.

Android Wear 2.0 GÃ¼ncellemesi Alacak AkÄ±llÄ± Saatler

Ã‡oÄŸu yeni nesil akÄ±llÄ± saatin Ã¼retici desteÄŸiyle Android Wear 2.0 gÃ¼ncellemesi almasÄ± bekleniyor ama Google’Ä±n vurguladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya bakÄ±lÄ±rsa bazÄ± cihazlar gÃ¼ncellenmeyecek ve destek ÅŸartÄ± yok. BazÄ± cihazlarsa gÃ¼ncellemeyi alsa bile donanÄ±msal eksiklerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Android Wear 2.0 ile gelen yeniliklerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kullanamayacak. Ã–rneÄŸin NFC alÄ±cÄ±sÄ± olmayan cihazlar Android Pay Ã¶demesi yapamayacak.

Android Wear 2.0 gÃ¼ncellemesi alacaÄŸÄ± onaylanan cihazlarÄ±n listesi:

Moto 360 Gen 2

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

LG Watch Urbane

LG G Watch R

Polar M600

Casio Smart Outdoor Watch

Nixon Mission

Tag Heuer Connected

Fossil Q Wander

Fossil Q Marshal

Fossil Q Founder

Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch

Michael Kors Access Dylan Smartwatch

Huawei Watch

Huawei Watch Ladies

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3