Samsung Galaxy A5 Android Nougat gÃ¼ncellemesi ile ilgili geliÅŸmeler var. Samsung amiral gemisi akÄ±llÄ± telefonlarÄ± iÃ§in Android Nougat gÃ¼ncellemesi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, Galaxy S7 iÃ§in Nougat Beta paketleri kullanÄ±ma sunulmuÅŸtu. Peki orta seviye cihazlarda durum nasÄ±l? Galaxy A (2016) serisi akÄ±llÄ± telefonlar iÃ§in Nougat testlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Bu ÅŸÃ¼phesiz ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil, peki orijinal A serisini hatÄ±rlayan var mÄ±? AdÄ±nÄ± koyalÄ±m, 2014 model Galaxy A5‘ten bahsediyoruz. Bu akÄ±llÄ± telefonun Android Nougat gÃ¼ncellemesini alacak olmasÄ± sizce de Ã§ok ilginÃ§ deÄŸil mi?

Samsung Galaxy A5 Android Nougat GÃ¼ncellemesi

Evet, 2014 model Galaxy A5 akÄ±llÄ± telefon Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesini alan Samsung Ã¼rÃ¼nlerinden birisi olacak. Avustralya merkezli bir operatÃ¶r Galaxy A5 Ã¼niteleri iÃ§in Nougat testlerinin devam ettiÄŸini doÄŸruladÄ±, eÄŸer her ÅŸey sorunsuz devam ederse gÃ¼ncellemenin Ocak ayÄ±nÄ±n sonunda kullanÄ±ma sunulabileceÄŸi ifade ediliyor.

Samsung Galaxy A5 akÄ±llÄ± telefon kutusundan Android KitKat versiyonuyla Ã§Ä±kÄ±yordu. Daha sonra Android Lollipop ve Android Marshmallow gÃ¼ncellemelerini de almÄ±ÅŸtÄ±. EÄŸer Galaxy A5 iÃ§in Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesi gerÃ§ekten sunulursa bu Samsung’un ÅŸu ana kadar en uzun sÃ¼re destek sunduÄŸu akÄ±llÄ± telefonlarÄ±ndan birisi olacak. GÃ¼ncellemenin yalnÄ±zca Avustralya ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadan global olarak sunulmasÄ±nÄ± umuyoruz.

2014 model Samsung Galaxy A5’te 5.0 inÃ§ geniÅŸlikli 720p ekran, Snapdragon 410 yongaseti, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvasÄ±, 13 MP Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ ana kamera, 5 MP selfie kamerasÄ± ve 2300 mAh kapasiteli pil gibi donanÄ±msal Ã¶zelliklerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.