Nintendo Super Mario Run oyuncularÄ±na 10 Toad Rally Ticket hediyesi sunuyor. Super Mario Run oyunu geÃ§tiÄŸimiz hafta iOS iÅŸletim sistemi iÃ§in indirilmeye sunuldu. Oyun ilk 4 gÃ¼nde 40 milyon defadan fazla indirilmiÅŸti, sayÄ±nÄ±n ÅŸu an 50 milyonu aÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Oyunun bu denli yÃ¼ksek indirilme sayÄ±sÄ±na ulaÅŸmasÄ± firmanÄ±n kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in bir sÃ¼rpriz hazÄ±rlamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Nintendo tÃ¼m Super Mario Run oyuncularÄ±na 10 Toad Rally Ticket veriyor. Dilerseniz ÅŸimdi firmanÄ±n yeni oyunu ile ilgili Ã¶nemli bilgilere ve 10 Toad Rally Ticket hediyesine yakÄ±ndan gÃ¶z atalÄ±m.

Super Mario Run: 10 Toad Rally Ticket Hediyesi

Super Mario Run EylÃ¼l ayÄ±ndaki Apple’Ä±n iPhone 7 etkinliÄŸinde duyurulmuÅŸtu. Nintendo’nun en Ã¶nemli deÄŸerlerinden birisi olan oyunun akÄ±llÄ± telefonlara giriyor olmasÄ± gerÃ§ekten Ã¶nemli bir geliÅŸme. Oyun ÅŸu an yalnÄ±zca iOS iÅŸletim sistemi iÃ§in var. Ä°lk etapta Apple’la yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan Ã¶zel anlaÅŸma ve korsan kullanÄ±ma yÃ¶nelik kaygÄ±lar Android versiyonu iÃ§in 2017’yi beklememiz gerektiÄŸini gÃ¶steriyor. Oyun iOS cephesinde hem iPhone hem de iPad’lerde oynanabilmekte.

Super Mario Run dakikalar ilerledikÃ§e daha fazla kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸmaya devam ediyor. Firma 50 milyon kez indirilme sayÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸerefine tÃ¼m oyunculara 10 Toad Rally Ticket hediye etme kararÄ± almÄ±ÅŸ durumda.

Toad Rally, oyununÂ kullanÄ±cÄ±larÄ±n arkadaÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± rekabet edebilecekleri ve dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen kiÅŸilere meydan okuyabileceÄŸi bÃ¶lÃ¼m. Ancak buradaÂ ilerlemek iÃ§in Toad Rally Ticket’larÄ±nÄ±zÄ±nÂ olmasÄ± gerekiyor. Toad Rally Ticket’larÄ± esasÄ±ndaÂ Ã¶dÃ¼l olacak ÅŸey deÄŸil. Toad Rally Ticket’larÄ±Â birÃ§ok yolla edinilebiliyor. Oyunda bir dÃ¼nyayÄ± tamamlayarak ya da krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdaki bonus oyunlarÄ± oynayarak Toad Rally Ticket kazanabilirsiniz.