WhatsApp mesajlarÄ±nÄ± TXT formatÄ±nda kaydetmek iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalarÄ± ele alacaÄŸÄ±z. WhatsApp Ã¼lkemizde ve tÃ¼m dÃ¼nyada yaygÄ±n ÅŸekilde kullanÄ±lan bir anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ±. Neredeyse 1 milyara yakÄ±n kullanÄ±cÄ± kitlesi bulunuyor. Sitemizde daha Ã¶nce WhatsApp ile ilgili Ã§ok sayÄ±da ipucuna yer vermiÅŸtik. Åžimdi deÂ WhatsApp mesajlarÄ±nÄ± TXT formatÄ±nda kaydetmek iÃ§in ne yapabileceÄŸinize deÄŸinmek istiyoruz.

WhatsApp MesajlarÄ±nÄ± TXT FormatÄ±nda Kaydetmek

YÃ¶ntem oldukÃ§a basit, mesajlaÅŸmanÄ±zÄ± e-posta adresinize gÃ¶nderiyor ve daha sonra Gmail’i kullanarak diyaloglarÄ±nÄ±zÄ± TXT formatÄ±nda kaydediyorsunuz.Â WhatsApp mesajlarÄ±nÄ± TXT formatÄ±nda kaydetmek iÃ§in Ã¶ncelikle uygulama arayÃ¼zÃ¼nde saÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mda yer alan ve Ã¼Ã§ noktadan oluÅŸan butona dokunun. Settings (Ayarlar) seÃ§eneÄŸine gidin.

AÃ§Ä±lan menÃ¼den Chats (Sohbetler) seÃ§eneÄŸine dokunun.

KarÅŸÄ±nÄ±za gelen pencerede en alt kÄ±sÄ±mda yer alan Chat History (Sohbet GeÃ§miÅŸi) seÃ§eneÄŸine girin.

Sonraki aÅŸamada en Ã¼st kÄ±sÄ±mda bulunan Email Chat (Sohbeti e-postala) seÃ§eneÄŸine dokunun.

Åžimdi hangi sohbetinizi e-posta adresinize gÃ¶ndermek istediÄŸinizi seÃ§meniz gerekecek. Sohbet baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± basitÃ§e seÃ§meniz yeterli olacaktÄ±r.

Bu aÅŸamada karÅŸÄ±nÄ±za gelen bildirimde e-posta gÃ¶nderimini medya dosyalarÄ± iÃ§eren ya da iÃ§ermeyen ÅŸekilde yapabilirsiniz. Medya dosyalarÄ±nÄ± da almak iÃ§in Attach Media (Medya Ekle), medya dosyalarÄ±nÄ± istemiyorsanÄ±z Without Media (MedyasÄ±z) seÃ§eneÄŸine dokunun.

Gmail‘i seÃ§meniz gerekecek.

Gmail uygulamasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda arayÃ¼zdeki Ã¼Ã§ noktadan oluÅŸan simgeye dokunun ve Save draft (TaslaÄŸÄ± kaydet) ile devam edin.

Åžimdi Gmail’in sol kÄ±sÄ±mdan aÃ§Ä±lan menÃ¼sÃ¼nden Drafts (Taslaklar) sekmesine gidin.

Burada WhatsApp sohbet verisini iÃ§eren e-posta taslaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±n. E-posta ekinde yer alan indirme butonuna dokunduÄŸunuzda WhatsApp sohbetinizi TXT formatÄ±nda elde etmiÅŸ olacaksÄ±nÄ±z. TXT dosyasÄ±nÄ± ES File Explorer‘Ä±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ES Editor gibi bir araÃ§la aÃ§abilirsiniz.