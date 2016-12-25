2016’nın Tamiri En Kolay ve Zor Akıllı Telefonları

İyi ya da kötü anlamda bu seneye damgasını vuran çok sayıda akıllı telefon oldu. Apple, Samsung, LG, Sony, HTC gibi devler her sene amiral gemilerini dövüş arenasına yerleştiriyor. Fiyatlar, teknik özellikler dışında merak edilen bir diğer konu sağlamlık ve olası bir arıza durumunda tamir olanakları. Yeni cihazları açıp analiz etmesiyle ünlü olan iFixit sitesi bu sene boyunca çok sayıda akıllı telefonu parçaladı ve tamir edilme kolaylıklarına göre puanladı. Sene sonunun geldiği şu günlerde en kolay ve zor tamir edilen akıllı telefonların listesi ilan edildi.

2016’nın Tamiri En Kolay Akıllı Telefonları

Telefonların tamirini kolaylaştıran noktalar açılabilir arka kapak, değiştirilebilir batarya, iç kısımda yapıştırıcı yerine vidalı montajlar, lehimli değil ara kablolarla bağlanan parçalar.

1 – LG G5 – PUAN 8

iFixit’in listesine göre bu yılın en kolay tamir edilebilen akıllı telefonu LG G5 oldu. Her ne kadar umulduğu kadar satmasa da modüler yapısıyla tamiri son derece kolay.



2 – Google Pixel / XL – PUAN 7

Google markalı olsa da üretimi HTC tarafından gerçekleştirilen Pixel ve Pixel XL akıllı telefonlar iç kısımdaki modüler parçaların yoğunluğuyla tamiri kolaylaştırıyor ama analize göre açış sırasında ekranı kırmadan iç kısma ulaşmak pek kolay değil.

3 – Apple iPhone 7 / Plus – PUAN 7

Bir sonraki sırayı alansa Apple’ın bu seneki bombaları iPhone 7 ve Plus oluyor. Batarya ve ekran değiştirme işlemleri son derece klasik ve cihazı açmak için sadece dört farklı tornavida kullanılması yeterli oluyor.

4 – Apple iPhone SE – PUAN 6

Daha önceki nesilden iPhone modellerini esas alan ve maliyeti düşüren Apple iPhone SE ise öncelikli olarak Touch ID dokunmatik alıcıyla ilgili sorunlar çıkarabiliyor. Cihazı açarken bu alıcıya ait kabloyu koparmak son derece kolay. Diğer yandan batarya ve ekran değişimi kolay.