En İyi Podcast Keşif ve Dinleme Uygulamaları

Podcast olarak bilinen canlı radyo yayınlarını dinlemek hoşunuza gidiyorsa bu alanda hizmet sunan uygulamaları denemek hoşunuza gidebilir. Canlı radyo yayınları için özel olarak geliştirilmiş uygulamalarla çevrimiçi ortamdaki yayınları türlerine, dillerine ve ilgi görmelerine göre keşfedebilir, uyku zamanlayıcısı ekleyip otomatik olarak kesilmelerini sağlayabilir, çevrimdışı olduğunuzda dinlemek üzere indriebilirsiniz!

Pocket Casts

Pocket Casts tam kapsamlı ve kullanımı kolay bir oynatıcı. Sıralama, sessiz kesimleri kırpma, değişken hız, ses dopingi, Android Auto ve Wear desteği, uyku zamanlayıcı, Chromecast entegrasyonu gibi çok sayıda özellik içeriyor. Araçları kullanarak üyelikleri eşleştirilmesini sağlayabilir, yeni bölümlerde bildirim alabilir, otomatik olarak indirebilir, özel filtreler girebilir ve listelere göre keşif yapabilirsiniz. OPML listelerini içeri ve dışarı aktarma da var.

Google Play – 7.75 TL

Apple iTunes – 10.49 TL

Podcast Republic

Podcast Republic, sesli kitaplar, canlı radyo yayınları, YouTube kanalları dinlemek ve yönetmek için ideal. Uygulama sayesinde herhangi bir canlı yayına üye olabilir, kayıtlar içinde gezebilir ve dinleyebilirsiniz. Bunları indirip çevrimdışı olduğunuzda dinleme şansınız var. Çoklu oynatma listesi, cihazlar arası eşleştirme, tabletler için farklı arabirim, çoklu dil desteği ve Chromecast entegrasyonu var. Dinleme hızını değiştirmek, son kalınan noktadan başlamak, Bluetooth ile kablosuz bağlantı ve uyku zamanlayıcı söz konusu.

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AntennaPod

AntennaPod, milyonlarca ücretsiz ve ücretli canlı yayına anında erişebilen yönetim ve dinleme aracı. iTunes podcast veritabanı, OPML dosyaları ya da basit RSS linkleri kullanarak beslemelerinizi ekleyebilir, içeri ve dışarı aktarabilirsiniz. Güçlü otomasyon kontrolleriyle bölüm indirme ve silme, zamanlama, ara verme ve Wi-Fi ağlarına göre düzenleme sunuyor. Oynatıcıda hız kontrolü, bölüm desteği ve uyku zamanlayıcı var. Bölümleri e-posta ya da sosyal ağlardan paylaşabilirsiniz. Önbellek düzenleme, akıllı biçimde silme, konum tercihleri gibi ek seçenekler de var. Arabirim rengi açık ya da koyu seçilebiliyor.

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NPR One

NPR One içeriklere geçmeden önce ana başlıklar halinde gösteriyor ve bu sayede anlamanızı sağlıyor. Günlük güncellenen başlıklar sayesinde günlük yaşamı zenginleştirecek bağlantılar ön plana çıkarılıyor. İlgi çekici olmayan hikayeleri atlama seçeneği veriyor ve yaptığınız ayarlara göre sizi tanıyor. Böylece kişisel radyo istasyonunuza dönüşüyor. Android Auto ve Wear desteği sunan uygulamada telefona dokunmadan arama, geçiş, durdurma yapılabiliyor. Ayrıca Chromecast desteği de var. Uluslararası, yerel içerik basit ve sezgisel bir arabirimle sunuluyor. Uyku zamanlayıcı yer almakta.

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Apple iTunes

CastBox

CastBox, 16 ayrı kategoride 340 bin canlı yayın arasında keşif yapıp üye olmanıza imkan veriyor. Bölümler MP3 dosyaları olarak indirilebilir. Canlı yayınlar ve radyo, özel bir widget, kilit ekranı, bildirim merkezi, kulaklık düğmeleri ve Bluetooth üzerinden kontrol edilebiliyor. Farklı senaryolara uygun özelleştirilmiş listelerinizi oluşturabilir, OPML dosyalarını içeri ve dışarı aktarabilirsiniz. Böylece farklı cihazlarınız arasında eşleştirme yapabilirsiniz. Ek olarak uyku zamanlayıcı ve gece/gündüz temaları arası geçiş kullanılabiliyor.

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Apple iTunes