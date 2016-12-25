iOS cihazlarda Gmail’de Profil Fotoğraflarını Gizlemek için yapmanız gerekenlere değineceğiz. E-posta uygulamalarında üretkenliği artırmak amaçlı çok sayıda özellik ve seçeneğe yer veriliyor. Bazen yeni e-postalar belirli başlıklar altında toplanırken bazen e-postalara otomatik olarak özel işaretlemeler yapılıyor. E-posta uygulamalarında bizce olmazsa olmaz özellik önemli e-postaların size gözünüzden kaçmayacak şekilde sunulması, Gmail bunu iyi başarıyor. Popüler e-posta hizmetinde size ulaşan e-postalar göndericinin profil görseliyle eşleştirilmekte. Yani e-postalar gelen kutunuzda gönderen kişinin profil görseli ile birlikte görüntüleniyor. Özellikle belirli kişilerden beklediğiniz önemli e-postaları kolayca görebilmeniz ve gözünüzden kaçırmamanız için avantaj. Fakat bazı kullanıcılar bu özelliğin kafa karıştırıcı / dikkat dağıtıcı olduğunu düşünebilir ve Gmail’de profil fotoğraflarını gizlemek isteyebilir. Gmail’in iOS uygulamasına gönderen kişilerin profil fotoğraflarını gizleme olanağı sunan seçenek kısa bir süre önce dahil edildi.

iOS: Gmail’de Profil Fotoğraflarını Gizlemek

Öncelikle iPhone’unuzda Gmail uygulamasının güncel olduğundan emin olun, profil fotoğraflarını gizleme özelliği Gmail’in 5.0.9 sürümüne kazandırılmıştı. Gmail arayüzünde sol üstte yer alan üç çizgili simgeye dokunun. Settings seçeneğine girin. Settings menüsünün ana bölümünde Show sender images seçeneğini göreceksiniz, bu seçeneği devre dışı bırakın. Gelen kutunuza düşen e-postalarda artık göndericinin profil fotoğrafı belirmeyecektir.

Android kullanıcıları bu özelliğe uzun süredir sahip. Android’deki Gmail’de profil fotoğraflarını gizlemek için aynı şekilde Gmail ayarlarına erişin, General Settings bölümüne gidin ve Sender Image seçeneğini Off durumuna getirin.