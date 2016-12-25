iPhone’da Kişiye Özel Titreşim Oluşturmak mümkün. iOS işletim sisteminde bu özellik uzunca bir süredir mevcut. Bu titreşim düzenlerini rehberinizdeki belirli kişiler için kullanabiliyorsunuz, böylece akıllı telefonunuz cebinizdeyken bir mesaj aldığınızda size ulaşmak isteyen kişinin kim olduğunu anlayabileceksiniz. Varsayılan olarak tüm kişiler için aynı zil sesi ve titreşim modeli atanıyor. Akıllı telefonunuzu sessize aldığınız anlarda sizin için önem teşkil eden kişi ya da kişiler size mesaj gönderdiklerinde çağrılarını kaçırmamak adına iPhone’da Kişiye Özel Titreşim Oluşturmak mantıklı olacaktır. Dilerseniz bu işlem için yapmanız gereken aşamalara kısaca göz atalım.

iPhone: Kişiye Özel Titreşim Oluşturmak

iPhone’da belirli kişiler için özel titreşim oluşturmak istiyorsanız öncelikle Contacts uygulamasını açın. Özel titreşim belirlemek istediğiniz kişinin profiline dokunun. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan Edit butonunu kullanın ve karşınıza çıkan arayüzde aşağı doğru kaydırma yaparak Text Tone seçeneğini bulun. Düzenlemek için bu seçeneğe dokunun.

Sonra Text Tone ekranında Vibration ile devam edin. Vibration ekranında aşağı doğru kaydırma yapın ve Custom sekmesinin altında yer alan Create new vibration seçeneğine dokunun.

Şimdi yeni bir titreşim düzeni kaydedebilirsiniz. Dilediğiniz titreşim düzenini oluşturup beğendiğinizden emin olduktan sonra titreşim düzenine istediğiniz ismi girin ve Save butonuna dokunun. Daha sonra karıştırmamak için titreşim modeline ilgili kişinin adını girmenizi öneriyoruz.

Kendisi için özel titreşim modeli oluşturduğunuz kişi size mesaj gönderdiğinde akıllı telefonunuz bu titreşim modeliyle size bildirimde bulunacaktır.