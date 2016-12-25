Netflix Hesabının Kullanım Geçmişini Öğrenmek için yapmanız gerekenleri ele alacağız. Popüler dizi ve film akış hizmeti Netflix bu yıl içerisinde ülkemizde de kullanılabilir hale geldi. Netflix’in Android ve iOS uygulamalarına bir süre önce belirli içerikler için çevrimdışı izleyebilme özelliği kazandırılmıştı, yani izlemek istediğiniz içerikleri Wi-Fi bağlantısı üzerinden cihazınıza kaydedip daha sonra dilediğiniz zaman izleyebiliyorsunuz. Konuya buradaki yazımızda değinmiştik. Dahili depolama alanı konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar için de Netflix içeriğini MicroSD karta taşımak için izleyebilecekleri yöntem konusunda bir rehber hazırlamıştık.

Netflix’te farklı abonelik seçenekleri var, en uygun fiyatlı paket tek kullanıcı ile SD çözünürlükte izleme olanağı sunuyor. Diğer paketlerde aynı abonelikle 4 kişiye kadar kullanım olanağı sunulmakta. Mevcut hesabınızın istemediğiniz kişiler tarafından kullanıldığından şüpheleniyorsanız Netflix Hesabının Kullanım Geçmişini Öğrenmek isteyebilirsiniz. Dilerseniz bu işlem için izlemeniz gereken aşamalara bakalım.

Netflix Hesabının Kullanım Geçmişini Öğrenmek

Netflix’i tarayıcınızda açın ve sağ üst kısımdan profilinize tıklayın. Buradan Your Account sekmesine girin.

My Profile sekmesine doğru kaydırma yapın ve View Activity‘e tıklayın. My Activity ilk ipuçlarını elde edeceğiniz bölüm. Buradan hangi ögelerin görüntülendiğini öğrenebilirsiniz. Burada arkadaşlarınızın hiçbir şekilde izlemeyeceği bir içerik görüyorsanız ilk ünlem işaretini koyabilirsiniz.

Kesin kanıtlar ise erişim kayıtlarında. My Activity sayfasının üst kısmındaki See recent account access bağlantısına tıklayın.

Burada mevcut profile hangi tarih, konum ve IP adresiyle erişim sağlandığı açıkça listelenmekte. Bilgisayar ya da mobil cihazdan erişilip erişilmediği de görülüyor.